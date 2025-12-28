Hà Nội thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn ở Lào Cai

Ngày 28/12, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) TP Hà Nội Bùi Huyền Mai đã thăm hỏi, động viên 7 nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh (Trường Mầm non Họa Mi), xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Tại buổi thăm hỏi, bà Bùi Huyền Mai đã chia sẻ, động viên các gia đình có người bị thương vong trong vụ tai nạn và trao hỗ trợ từ quỹ cứu trợ thành phố.

Bà cho biết, bệnh viện đã huy động đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, nỗ lực cao nhất nhằm cứu chữa kịp thời, giảm thiểu tối đa tổn thất về người và giúp bệnh nhân sớm vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Cùng ngày, bà Bùi Huyền Mai đã đến thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với gia đình chị T.L.H. ở phường Đống Đa (Hà Nội) là một trong 9 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ lật xe tại Lào Cai và trao hỗ trợ từ quỹ cứu trợ của thành phố, mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao hỗ trợ đến gia đình nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Hanoimoi).

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, vào khoảng 18h ngày 27/12, bệnh viện tiếp nhận, điều trị cho 7 bệnh nhân trong vụ lật xe tại Lào Cai.

Các nạn nhân được thăm khám, đánh giá tình trạng chấn thương và xử trí cấp cứu kịp thời.

Cả 7 bệnh nhân đều bị đa chấn thương, trong đó 2 ca đa chấn thương nặng, có trường hợp chấn thương sọ não đang được các bác sĩ theo dõi đặc biệt tại khoa phẫu thuật thần kinh.

Trong số 7 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, có 5 người ở Hà Nội, 1 người ở Đắk Lắk và 1 bệnh nhân ở Bắc Ninh.

Trước đó, khoảng 7h40 ngày 27/12, tại địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người tử vong, trong đó có 6 nạn nhân cư trú tại Hà Nội; 9 người bị thương.

Các nạn nhân là thành viên đoàn thiện nguyện Bếp Củi lên nấu ăn và tặng quà cho trẻ em tại điểm trường Tà Ghênh.

Trong số các nạn nhân bị thương có 2 nạn nhân đa chấn thương nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai; 7 trường hợp bị thương còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.