Thái Nguyên mưa to, ngập nhiều nơi

Sáng 7/10, Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên cho biết trong 12 giờ qua (từ 19h ngày 6/10 đến 7h ngày 7/10), tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Điển hình, điểm Hóa Thượng (xã Đồng Hỷ) ghi nhận lượng mưa gần 440mm, Song Cau (Đồng Hỷ) 317mm; Dân Tiến 316mm; Cây Thị, Nam Hòa (xã Nam Hòa) trên 330mm; Đồng Quang (phường Phan Đình Phùng) 364mm...

Cơ quan chuyên môn cho biết, nhiều khu vực ở tỉnh Thái Nguyên đã đạt mức độ trên 80% bão hòa độ ẩm đất.

Trong 6 giờ tới, Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên cảnh báo mưa sẽ tiếp tục tiếp dẫn, với lượng mưa tích lũy 30-60mm, cục bộ trên 80mm.

Mức lũ cầu Gia Bẩy sáng 7/10 (Ảnh: T.N.).

Điều này dẫn đến nguy cơ lũ quét trên các sông, suối; sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, taluy dương khu dân cư, các tuyến đường giao thông, khu vực có các công trình đang thi công; ngập úng, ngập lụt ở vùng trũng thấp, khu đô thị, ngầm, tràn, vùng ven sông suối tại một số khu vực thuộc các xã, phường của tỉnh Thái Nguyên.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, phường Phan Đình Phùng có nhiều tuyến đường trung tâm là điểm ngập, như Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Nha Trang, Bến Tượng…

Ngoài ra, một số tuyến đường chính tại trung tâm các xã (phường) như: Gia Sàng, Tích Lương, Quyết Thắng, Linh Sơn, Quán Triều, An Khánh, Đại Từ, Quân Chu, Đại Phúc, La Bằng, Phú Xuyên, Điềm Thụy; Sông Công, Tân Cương, Bá Xuyên, Phổ Yên, Bách Quang… cũng xảy ra tình trạng ngập úng nặng.

Ngã ba Gang thép Thái Nguyên (Ảnh: T.N.).

Sáng 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có công điện khẩn gửi UBND các phường xã, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và một số đơn vị liên quan.

Theo đó, chính quyền tỉnh cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu, cao 2-2,3m so với báo động 3. Mức lũ này vượt mốc đỉnh 28,81m tại trạm Gia Bẩy ghi nhận từ cơn bão Yagi năm 2024.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường/xã tổ chức trực ban 24/24h để theo dõi tình hình mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét...; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và hệ thống đê điều.

Nước ngập tràn vào nhà người dân ở Thái Nguyên (Ảnh: T.N.).

Chủ tịch UBND các phường/xã cũng được yêu cầu chủ động sơ tán, di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn; tuyệt đối không để người dân đi qua các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, vớt củi trên sông nguy cơ bị lũ cuốn.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo khẩn trương tìm mọi biện pháp tiếp cận các khu vực bị cô lập, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống, chỗ ở, thiếu quần áo; hướng dẫn người dân ứng phó trước ngập lụt, sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.