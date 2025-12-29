Dự án mở rộng Cảng Quy Nhơn: Người dân từ chối di dời vì mức hỗ trợ thấp

Tỉnh Gia Lai đã đối thoại với 10 hộ dân sinh sống trong khu vực Cảng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) nhằm giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc di dời để thực hiện dự án mở rộng cảng. Các hộ dân bày tỏ mong muốn được hỗ trợ thêm do họ cho rằng mức bồi thường hiện tại quá thấp.

Theo UBND phường Quy Nhơn, khu đất gần 29ha này được tỉnh Bình Định (cũ), nay là Gia Lai, cho Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thuê từ năm 2000, với hình thức trả tiền thuê hàng năm và thời hạn đến năm 2046. Trên diện tích này, khoảng 3.700m2 là nhà kho và một số công trình được cảng bố trí cho cán bộ, công nhân viên ở.

Cảng Quy Nhơn để cán bộ, công nhân viên xây dựng nhà ở trên đất được nhà nước cho thuê (Ảnh: Doãn Công).

Dự án mở rộng Cảng Quy Nhơn ảnh hưởng đến 68 hộ dân, còn 10 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

Ông Trương Văn Lộc (55 tuổi, khu phố 10, phường Quy Nhơn) từng có 17 năm làm công nhân bốc xếp tại Cảng Quy Nhơn. Năm 2015, ông mua lại căn nhà 41m2.

Theo phương án hỗ trợ, ông Lộc được chi trả 80% giá trị tài sản trên đất, hơn 195 triệu đồng. Gia đình ông không thuộc diện tái định cư nhưng được giao một lô đất ở có thu tiền sử dụng đất, diện tích 76m2 tại phường Quy Nhơn Bắc, với đơn giá hơn 16,8 triệu đồng/m2, tổng số tiền phải nộp hơn 1,27 tỷ đồng.

Ông Lộc cho rằng mức hỗ trợ này không đủ để ông mua đất và ổn định cuộc sống mới. “Mức hỗ trợ mà Cảng Quy Nhơn đưa ra là quá thấp so với giá đất nơi ở mới. Dù chính quyền tạo điều kiện, nhưng thực tế gia đình tôi không có khả năng chi trả”, ông Lộc chia sẻ.

Các hộ dân còn lại cũng kiến nghị tỉnh xem xét giảm đơn giá tiền sử dụng đất và cho phép nộp chậm trong khoảng 5 năm để có điều kiện xoay xở.

Đại diện Cảng Quy Nhơn trao đổi tại buổi đối thoại với các hộ dân từng là công nhân viên của cảng (Ảnh: Công Sơn).

Đại diện Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn khẳng định việc hỗ trợ 80% giá trị tài sản trên đất là phù hợp, nhưng thừa nhận một số hộ dân chưa đồng ý.

“Chúng tôi cho rằng người dân không bị thiệt thòi. Tuy nhiên, các hộ muốn cảng hỗ trợ thêm và mua đất tái định cư với giá thấp. Vấn đề này vượt thẩm quyền của doanh nghiệp nên chúng tôi kiến nghị tỉnh, các sở, ngành vào cuộc giải quyết”, vị đại diện cho biết.

Theo các ngành chức năng tỉnh Gia Lai, việc Cảng Quy Nhơn tự ý bố trí cho cán bộ, nhân viên ở trong diện tích đất thuê của nhà nước là không đúng quy định. Do đó, các hộ dân không đủ điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh bản chất khu đất là đất nhà nước cho Cảng Quy Nhơn thuê. Việc cảng bố trí cho công nhân ở và xây dựng công trình trên đất thuê là không đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu vận động các hộ dân nhận tiền hỗ trợ, đăng ký nhận đất trước ngày 10/1/2026 (Ảnh: Công Sơn).

Tuy nhiên, xét điều kiện thực tế khi nhiều hộ không có nơi ở nào khác, tỉnh Gia Lai đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp hỗ trợ Cảng Quy Nhơn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đại diện Thanh tra tỉnh Gia Lai khẳng định việc để công nhân ở trên đất thuê thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp, về pháp lý là sai quy định.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh tỉnh đã vào cuộc để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp. Ông yêu cầu vận động các hộ dân nhận tiền hỗ trợ, đăng ký nhận đất trước ngày 10/1/2026. Sau thời hạn này, nếu không chấp hành, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế đối với các công trình xây dựng trái phép.