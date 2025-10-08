Hoàn lưu bão Matmo gây ngập lụt "chưa từng có trong tiền lệ" ở Thái Nguyên

Rạng sáng 8/10, UBND tỉnh Thái Nguyên cập nhật về tình hình lũ trên sông Cầu.

Theo đó, lúc 3h cùng ngày, lũ trên sông Cầu tại trạm đo Gia Bẩy đạt đỉnh lúc ở mức 29,9m, trên mực nước lũ lịch sử năm 2024 (28,81m) 1,09m. Sau khi đạt đỉnh, lũ đang xuống chậm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu (Thái Nguyên) tiếp tục lên trên mức báo động 3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3.

Lũ trên sông Cầu cao kỷ lục (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Trước đó, đêm 7/10, sau khi kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp tại các điểm xung yếu và ngập úng diện rộng trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã họp khẩn với lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành liên quan để thống nhất các biện pháp cấp bách chống lũ, cứu người và khắc phục hậu quả sau lũ.

Tại cuộc họp, các ngành của tỉnh đánh giá đây là đợt “thiên tai chồng thiên tai”, khi miền Bắc liên tiếp chịu nhiều cơn bão trong tháng 9, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất. Hoàn lưu bão số 11 đã gây tác động chưa từng có trong tiền lệ tại Thái Nguyên.

Ngay từ sáng sớm 7/10, tuyến đê sông Cầu, khu vực chân cầu Bến Tượng (phường Phan Đình Phùng), đã được lực lượng chức năng gia cố liên tục, tuy nhiên tác động mạnh của thiên tai vẫn làm nước lũ tràn đê, gây ngập úng diện rộng tại khu vực trung tâm phường Phan Đình Phùng.

Người dân tại Thái Nguyên đăng bài kêu cứu (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo báo cáo cập nhật đến 19h ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã làm 3 người chết, 3 người bị thương và nhiều tài sản bị thiệt hại nặng nề.

Trước tác động chưa từng có của hoàn lưu bão số 11, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chỉ đạo dừng mọi cuộc họp để tập trung toàn lực vào công tác khắc phục hậu quả, đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục bảo đảm quân số, tích cực tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng chức năng cần tìm mọi giải pháp để tiếp cận sớm nhất các vùng còn bị cô lập, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Ông cũng chỉ đạo ngay sau khi di dời người dân ra khỏi vùng ngập úng, các ngành, địa phương phải kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức nơi ăn, chỗ ở, bảo đảm không có người dân nào bị đói, bị rét trong thiên tai.

Trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngập sâu trong nước, ảnh chụp lúc 4h ngày 8/10 (Ảnh: T.N.).

Sau khi nước rút, cùng với lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, các địa phương cần huy động lực lượng thanh niên, sinh viên tham gia hỗ trợ người dân dọn dẹp, khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Trên mạng xã hội, tối 7/10, rạng sáng 8/10, số lượng các bài đăng kêu cứu, tìm sự trợ giúp, hỗ trợ xuất hiện dày đặc. Cá biệt, đêm 7/10, người dân tại Thái Nguyên chia sẻ hình ảnh pháo sáng được bắn lên giữa bầu trời.

Đáp lại, các nhóm cứu hộ từ các tỉnh lân cận cũng bắt đầu hướng về Thái Nguyên, công khai các số điện thoại để tiếp nhận thông tin, triển khai ứng cứu.