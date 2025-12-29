Nga dồn dập vượt chướng ngại, tiến về "vành đai pháo đài" của Ukraine

Một thiết giáp bắc cầu MTU-72 của Nga (Ảnh: Wikimedia).

Euromaidan Press đưa tin, Nga đang thúc đẩy thêm cách vượt qua các chướng ngại vật tự nhiên ở mặt trận miền Đông: Những con sông. Nga đã triển khai một loại thiết giáp bắc cầu mới, vốn là xe tăng được gia cố giáp bổ sung, gắn phía trước một nhịp cầu kim loại ngắn. Nga dùng thiết giáp này để tìm cách vượt qua một con sông nhỏ ở phía bắc Myrnohrad.

Loại nhịp cầu này, nếu được thả nhanh xuống đoạn hẹp nhất của một con sông nhỏ, có thể giúp các phương tiện và bộ binh theo sau vượt sông nhanh chóng để tiếp tục tiến công.

Loại thiết giáp tự chế này có thiết kế tương đối thô sơ và khá cồng kềnh, nhưng chuyên gia Ukraine cảnh báo nó có thể phản ánh việc Nga đang nhanh chóng thích nghi với điều kiện chiến trường thay đổi và cuối cùng họ sẽ tìm ra phương án hiệu quả để thực thi.

Nga nổi tiếng với những phương tiện tự chế có hình dáng kỳ lạ như loạt các xe tăng lắp giáp chống UAV, nhưng chúng thực sự có hiệu quả trên chiến trường.

Việc xuất hiện phương tiện bắc cầu tự chế này cho thấy một sự chuyển dịch chiến thuật khi Cụm lực lượng Trung tâm của Nga chuyển từ tác chiến đô thị sang địa hình trống trải.

Cục diện mặt trận (Ảnh: ISW).

Sau khi kiểm soát được phần lớn Myrnohrad và thị trấn lân cận Pokrovsk trong những tuần gần đây, cụm lực lượng Nga, với quân số khoảng 150.000 người, đang điều chỉnh lại cuộc tiến công, hướng tới các khu vực lớn cuối cùng ở Donetsk: Hai thành phố Kramatorsk và Sloviansk, nằm cách Myrnohrad khoảng 50km về phía bắc.

Vấn đề đối với Nga là các đợt tiến công do bộ binh dẫn đầu, vốn giúp họ giành được Pokrovsk và Myrnohrad, có thể sẽ không hiệu quả trên vùng địa hình phần lớn là trống trải giữa Myrnohrad và Kramatorsk.

Bộ binh hoạt động hiệu quả nhất trong tiến công tại các thị trấn và thành phố, nơi nhà cửa và đống đổ nát giúp họ ẩn nấp khỏi UAV. Các cánh đồng và những ngôi làng thưa thớt không mang lại lớp che chắn liên tục như vậy.

Các trận đánh đô thị tại Pokrovsk và Myrnohrad có lợi cho Nga nhờ ưu thế bộ binh đông đảo, trong khi lại bất lợi cho phía Ukraine, vốn thiếu nhân lực nhưng có nhiều UAV. Ở phía bắc Myrnohrad, lợi thế này có thể đảo chiều. Tại đây, rất ít nơi để bộ binh Nga ẩn nấp khỏi UAV của Ukraine.

Không phải ngẫu nhiên mà Nga đã chuyển hướng trở lại các đợt tiến công cơ giới hóa, sử dụng phương tiện được bọc giáp chống UAV.

Còn một vấn đề khác đối với Nga khi tiến về Kramatorsk: Sông Kazennyi Torets, chảy theo hướng nam - bắc ngay phía đông Myrnohrad. Nga và Ukraine đang tranh chấp phần lớn địa hình ở phía tây con sông này, kéo dài về phía bắc tới làng Volodymyrivka, cách Myrnohrad khoảng 15km.

Tuy nhiên, các căn cứ tập kết và hậu cần của Nga lại nằm ở bờ bên kia sông khi họ đang tìm cách tiến từ Myrnohrad lên Kramatorsk. Các nhóm xung kích buộc phải vượt sông Kazennyi Torets ở đâu đó ngay phía bắc Myrnohrad để đánh vào các tuyến phòng thủ của Ukraine. Và việc vượt sông này đã trở nên thách thức khi Quân đoàn Azov số 1 của Ukraine cùng các lực lượng hỗ trợ triển khai UAV và pháo binh ngăn cản.

Các cây cầu cố định bắc qua Kazennyi Torets ở khu vực này đã bị phá hủy từ lâu. Đôi khi, các đoàn xe Nga cố gắng lái thẳng qua sông tại những đoạn mà chỉ huy Nga cho là nông hơn, nhưng bất thành.

Cách tiếp cận thận trọng hơn là bắc cầu qua sông. Công binh Nga triển khai các cầu phao nổi hoặc điều xe bắc cầu bọc giáp tiến công áp sát bờ sông, rồi hạ xuống một nhịp cầu kim loại gia cố có thể chịu được trọng lượng của xe tăng hoặc xe chiến đấu bộ binh.

Tuy nhiên, các cầu phao và xe bắc cầu lại là những mục tiêu lớn và dễ bị tấn công. Nga đã mất một số xe bắc cầu tiến công MTU-72 nặng khoảng 40 tấn ở phía bắc Myrnohrad trong những tuần gần đây.

Việc gắn một nhịp cầu kim loại tháo rời vào phía trước ít nhất một chiếc xe tăng được gia cố giáp cho thấy Nga có thể đang tìm cách mở rộng và đa dạng hóa lực lượng bắc cầu quanh sông Kazennyi Torets. Nếu các xe MTU-72 chuyên dụng khan hiếm, một chiếc xe tăng được gia cố giáp có thể thả một nhịp cầu dài khoảng 10m có thể tạm thời thay thế để vượt qua những đoạn sông hẹp hơn.

Nếu Nga tăng mạnh số lượng xe tăng gắn nhịp cầu, họ cuối cùng có thể kéo căng hệ thống phòng thủ của đối phương và xâm nhập được vào một khu vực nào đó trên phòng tuyến. Khi đó, chướng ngại vật sông ngòi có thể sẽ không thể ngăn cản Nga mãi mãi.