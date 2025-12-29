Vietbank tăng vốn lên gần 11.000 tỷ đồng, “hé lộ” sở hữu của Chủ tịch

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, mã chứng khoán: VBB) vừa công bố kết quả đợt chào bán gần 271 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, có gần 256 triệu cổ phiếu được phân phối cho 603 nhà đầu tư, tương đương tỷ lệ phân phối 94,44% vốn; còn lại hơn 15 triệu cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Sau phát hành, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 2.558 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ VietBank lên gần 10.769 tỷ đồng.

Ngân hàng đồng thời “hé lộ” tỷ lệ sở hữu mới của nhóm cổ đông có liên quan với Chủ tịch.

Tổng sở hữu nhóm cổ đông có liên quan với Chủ tịch là hơn 140,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,9% vốn VietBank (Ảnh: Chụp màn hình Kết quả chào bán của VBB).

Trong đó, cổ đông sáng lập là ông Dương Ngọc Hòa sở hữu 31,25 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,86% vốn.

Ông Dương Nhất Khôi - con trai của Chủ tịch Dương Nhất Nguyên - mua gần 32 triệu cổ phiếu VBB, tương đương 2,89% vốn Ngân hàng sau khi tăng vốn.

Chủ tịch Dương Nhất Nguyên cũng mua thêm hơn 11,56 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 4,73% vốn.

Bà Trần Thị Lâm - mẹ của ông Dương Nhất Nguyên sở hữu 217.953 cổ phiếu; 2 em gái của ông Dương Nhất Nguyên là bà Dương Bảo Anh sở hữu 11,67 triệu cổ phiếu; bà Dương Mai Anh sở hữu 14,4 triệu cổ phiếu.

Tổng sở hữu nhóm cổ đông có liên quan với Chủ tịch hiện hơn 140,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,9% vốn VietBank.

Trên sàn UpCOM, cổ phiếu VBB kết phiên 26/12 ở mức 10.300 đồng/cp, tăng 35% qua 1 năm.