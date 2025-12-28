Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo Thanh Hóa xử lý các dự án tồn đọng

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh này, diễn ra ngày 28/12.

Theo ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 423 dự án tồn đọng kéo dài, gồm 112 dự án đầu tư công và 311 dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Minh Hiếu).

Theo ông Anh, tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, giá đất; năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu.

Một số nguyên nhân khách quan khác như thiếu nguồn vật liệu xây dựng, tác động của việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cũng khiến việc tháo gỡ các dự án gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh đã hoàn thành hoặc cơ bản tháo gỡ vướng mắc đối với 8 dự án đầu tư công; 104 dự án còn lại đang được triển khai xử lý theo kế hoạch.

Đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp, 63 dự án đã hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có những dự án được chấm dứt theo đúng quy định pháp luật; 248 dự án đang tiếp tục được tháo gỡ theo lộ trình.

UBND tỉnh cũng đã kiến nghị Trung ương quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nhất là một số dự án trọng điểm nhằm tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030.

Dự án Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa bị chậm tiến độ (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo bộ, ngành Trung ương đã trao đổi, giải đáp các nội dung liên quan đến giao đất thanh toán đối với các dự án đầu tư theo hình thức BT (đối tác công tư); dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh; các dự án thương mại, dịch vụ, nhà ở; đề nghị Thanh Hóa tiếp tục phối hợp rà soát một số nội dung còn vướng mắc để có giải pháp tối ưu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, nhấn mạnh trên tinh thần nhìn thẳng vào thực trạng, Thanh Hóa cần đánh giá đúng nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và kiên quyết tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ông yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành cần rà soát toàn diện, phân loại cụ thể từng dự án. Dự án đủ điều kiện tiếp tục, tạo điều kiện để triển khai; dự án cần điều chỉnh, khẩn trương hoàn thiện thủ tục; dự án vi phạm, mất khả năng thực hiện kiên quyết thu hồi theo đúng quy định pháp luật, không để dây dưa kéo dài.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Minh Hiếu).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu bộ, ngành Trung ương phối hợp với địa phương nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể để giải quyết dự án tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực, đưa vào hoạt động.

Ông cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng dự án; xác định rõ từng đầu việc; phân công rõ cơ quan phối hợp và trách nhiệm của người đứng đầu. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo để Chính phủ kịp thời xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.