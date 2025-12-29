Gần 80% số trang trại nuôi chó lấy thịt ở Hàn Quốc đóng cửa sau lệnh cấm

Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm tiêu thụ thịt chó (Ảnh: ST).

Gần 8 trong số 10 trang trại nuôi chó lấy thịt tại Hàn Quốc đã đóng cửa, theo số liệu của chính phủ công bố ngày 28/12, đánh dấu mức sụt giảm mạnh trước khi lệnh cấm hoàn toàn việc tiêu thụ thịt chó tại nước này có hiệu lực vào năm 2027.

Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, tính đến ngày 21/12, khoảng 78% số trang trại nuôi chó lấy thịt đã đăng ký, tương đương 1.204 trên tổng số 1.537 trang trại, đã chấm dứt hoạt động.

Làn sóng đóng cửa này diễn ra sau khi luật đặc biệt cấm tiêu thụ thịt chó chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2024.

Bộ cho biết, hơn một nửa số trang trại vốn được lên kế hoạch đóng cửa vào các năm 2026 và 2027 đã quyết định dừng hoạt động sớm hơn dự kiến.

Các quan chức cho rằng việc đóng cửa diễn ra nhanh hơn là nhờ sự ủng hộ ngày càng lớn của công chúng đối với lệnh cấm, các khoản hỗ trợ tài chính dành cho những trang trại ngừng hoạt động sớm, cũng như sự vận động tích cực từ chính quyền địa phương.

Tiến độ hiện nay cho thấy chính phủ đang đi đúng hướng để hoàn tất việc loại bỏ ngành chăn nuôi chó lấy thịt trước thời điểm luật được thực thi đầy đủ vào tháng 2/2027.

“Chúng tôi kêu gọi các trang trại còn lại tích cực hợp tác với nỗ lực của chính phủ và góp phần vào quá trình chuyển đổi của Hàn Quốc thành một quốc gia đề cao phúc lợi động vật”, một quan chức bộ này cho biết.

Song song với đó, Bộ cũng phối hợp cùng chính quyền địa phương để cung cấp hỗ trợ cho các trang trại chuyển sang những hình thức chăn nuôi khác, bao gồm tài chính để nâng cấp cơ sở vật chất và các dịch vụ tư vấn.

Các cơ quan quản lý cũng đang tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn việc tái diễn hoạt động nuôi chó lấy thịt.