Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo xem triển lãm ở Đại hội Đảng bộ TPHCM

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bước vào ngày làm việc chính thức. Phiên khai mạc Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, còn có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, tới dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM cũng đón tiếp nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, cơ quan Trung ương.

Trước khi bước vào phiên khai mạc, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã tham quan triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Triển lãm được tổ chức ngay trong khuôn viên Học viện Cán bộ TPHCM, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Sự kiện nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Triển lãm được tổ chức từ ngày 13/10 đến ngày 15/10, quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những công nghệ, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp dẫn đầu, góp phần hình thành diện mạo thành phố thông minh và hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thưởng thức chương trình văn nghệ trước phiên khai mạc (Ảnh: Ban tổ chức)