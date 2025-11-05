Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng xin giữ lại trụ sở kiến trúc Pháp

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình gửi lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng xem xét lại trụ sở số 1 Pasteur, phường Hải Châu.

Nội dung tờ trình nêu rõ, tòa nhà số 1 Pasteur, công trình kiến trúc Pháp cổ tiêu biểu, một trong những dấu ấn đô thị đặc trưng còn được lưu giữ tại trung tâm thành phố.

Tòa nhà số 1 Pasteur khi được sử dụng làm trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố (Ảnh: Phụ Nữ).

Công trình không chỉ mang giá trị về lịch sử và kiến trúc, còn phản ánh diện mạo đô thị Đà Nẵng trong tiến trình phát triển hơn một trăm năm qua.

Sau thời điểm năm 1975, công trình này được các thế hệ cán bộ phụ nữ tiếp quản, sử dụng làm trụ sở làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Gần nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ Hội đã gìn giữ, trùng tu và bảo quản nguyên trạng, biến nơi đây trở thành không gian văn hóa mở, thân thiện, gần gũi với cộng đồng.

Đây là địa điểm diễn ra nhiều hoạt động sinh hoạt, giao lưu, triển lãm, tiếp đón khách trong, ngoài nước tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người và phong trào phụ nữ Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng kiến nghị lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố xem xét, tạo điều kiện để Hội tiếp tục sử dụng trụ sở số 1 Pasteur.

Tờ trình nêu rõ cơ sở chính để đề nghị được tiếp tục sử dụng trụ sở hiện tại như tính lịch sử và hiệu quả sử dụng khi công trình được Hội quản lý, bảo tồn, khai thác hiệu quả qua nhiều thế hệ, vẫn giữ nguyên giá trị kiến trúc và cảnh quan.

Tính phù hợp về chức năng khi hoạt động của Hội gắn với văn hóa, cộng đồng, giáo dục và truyền thông giá trị nhân văn, phù hợp với đặc điểm không gian mở, gần gũi của tòa nhà.

Như Dân trí thông tin, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi UBND thành phố đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến việc bố trí trụ sở làm việc cho công an phường trên địa bàn.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cho biết, cử tri và dư luận có ý kiến cần cân nhắc việc sử dụng cơ sở nhà đất số 1 Pasteur một cách phù hợp nhằm bảo tồn các công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị hiếm hoi còn lại của Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 28/10, UBND thành phố thống nhất chủ trương bố trí cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur làm trụ sở làm việc của Công an phường Hải Châu.

Cơ sở nhà đất tại số 1 Pasteur có diện tích đất 2.013m2 và diện tích nhà hơn 2.159m2, hiện do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố quản lý, sử dụng.