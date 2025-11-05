Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quốc Đoàn

Chiều 5/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ với ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND Tối cao.

Chúc mừng ông Nguyễn Quốc Đoàn được giao đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự bổ sung nhân sự kịp thời, cần thiết đối với ngành Thanh tra, trong bối cảnh cả nước chuẩn bị tiến tới Đại hội XIV của Đảng và người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Quảng vừa được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ với ông Nguyễn Quốc Đoàn (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong ngành an ninh; có kinh nghiệm thực tiễn dày dặn với hơn 27 năm công tác, trải qua nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương như: Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Chánh án TAND Tối cao.

Theo Thủ tướng, trong bất kỳ cương vị công tác nào, ông Đoàn cũng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gương mẫu, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của ngành, địa phương và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo người đứng đầu Chính phủ, những năm qua, ngành Thanh tra đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; luôn là "lá chắn" bảo vệ kỷ cương, phép nước, "công cụ trọng yếu" của Đảng, Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực và công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bước vào giai đoạn mới, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh ngành Thanh tra tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, những nhiệm vụ nặng nề, phức tạp.

Vì vậy, cần tập trung xây dựng Đảng bộ Thanh tra Chính phủ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. "Điều kiện tiên quyết là xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, bản lĩnh, chí công vô tư", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với thực hiện sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra theo mô hình tập trung 2 cấp ở Trung ương và địa phương, Thủ tướng lưu ý ngành thực hiện bố trí Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố không phải là người địa phương theo kết luận của Bộ Chính trị, hoàn thiện phương án trình Chính phủ, Thủ tướng trước ngày 15/11.

Thủ tướng tin tưởng, trên cương vị mới với nhiều thách thức mới, ông Nguyễn Quốc Đoàn sẽ cùng ngành Thanh tra sẽ đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, liêm chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn khẳng định đây vừa là niềm vinh dự lớn với cá nhân, vừa là nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Tân Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông chia sẻ dù thời gian công tác trong ngành Tòa án không dài nhưng đây là trải nghiệm quý báu giúp ông có thêm những tri thức, kinh nghiệm về công tác tư pháp và trong phân công, phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Trên cương vị công tác mới, ông Đoàn cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu nhiều với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tận tâm, tận lực, vượt qua những thách thức, trở ngại, đóng góp hết sức mình cho sự nghiệp chung để công tác thanh tra thực sự là "thanh bảo kiếm" sắc bén của Đảng và Nhà nước, là chỗ dựa của nhân dân.