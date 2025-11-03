Thu hồi giấy phép Trung tâm cấp cứu 115 sau vụ tính phí 2,4 triệu đồng

Cuối tháng 10, Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên Nguyễn Thị Anh ký quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh của Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên.

Theo Sở Y tế Hưng Yên, quyết định này được ban hành sau khi đoàn kiểm tra liên ngành của Sở và Công an tỉnh làm việc ngày 17/10, ghi nhận nhiều sai phạm trong hoạt động của trung tâm.

Phiếu thu anh Ứng gửi cơ quan báo chí (Ảnh: Đ.X.).

Trung tâm bị phát hiện hoạt động không đúng địa điểm cấp phép, không có biển hiệu, không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi nhân sự hành nghề và phương tiện vận chuyển cấp cứu.

Đơn vị được Sở Y tế Hưng Yên cấp giấy phép hoạt động từ ngày 25/4/2013, đặt tại số 86 Điện Biên, phường Phố Hiến, Hưng Yên, người chịu trách nhiệm chuyên môn là bác sĩ Trần Thị Duyến.

Theo quyết định của Sở Y tế, kể từ ngày bị thu hồi giấy phép, Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên không được phép hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước đó, anh Trần Văn Ứng (43 tuổi, trú tại Ninh Bình) phản ánh tới báo chí phải trả 2,4 triệu đồng cho 12km khi thuê xe cấp cứu đưa mẹ từ Bệnh viện đa khoa Hưng Yên về nhà. Vụ việc thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, dẫn đến việc Sở Y tế kiểm tra và phát hiện hàng loạt sai phạm tại trung tâm này.