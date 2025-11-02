Yêu cầu chủ đất trồng sầu riêng ngừng bơm nước vào 4 hồ chứa trên đồi

Ngày 2/11, ông Cao Minh Vỹ, Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn, cho biết địa phương đã yêu cầu các chủ đất trồng sầu riêng tuyệt đối không được bơm hoặc tích trữ nước tại 4 hồ chứa trên đồi thôn Ko Róa nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống dưới chân núi.

Theo ông Vỹ, trước đó, các chủ đất tại khu vực này đã sử dụng phương tiện cơ giới bạt đồi để trồng sầu riêng. Trong quá trình thi công, mưa lớn đã cuốn theo đất, đá từ khu vực bạt đồi tràn vào nhà dân ở thôn Ko Róa gây thiệt hại tài sản.

Hộ trồng sầu riêng đào hồ chứa nước ở đỉnh núi, phía dưới là nhà của các hộ dân (Ảnh: Trần Minh).

Ngoài việc bạt đất, các hộ trồng sầu riêng còn đào 4 hồ chứa nước để phục vụ tưới tiêu trong quá trình canh tác.

“Vụ việc bạt đồi trồng sầu riêng gây sạt lở đất, đá, địa phương đã xử phạt theo quy định. Đối với 4 hồ chứa, dù lượng nước không lớn nhưng để bảo đảm an toàn cho người dân, xã đã yêu cầu các chủ đất tuyệt đối không được bơm, chứa nước trong mùa mưa lũ”, ông Vỹ nói.

Đất đá từ các khu vực bạt đồi trồng sầu riêng bị mưa cuốn trôi xuống khu dân cư (Ảnh: Trần Minh).

Bên cạnh việc ngăn bơm nước vào các hồ chứa, UBND xã Tây Khánh Sơn đã đề xuất nguồn vốn nâng cấp tuyến đường thôn Ko Róa và xây dựng hệ thống thoát nước. Lực lượng xung kích của xã cũng đã dựng bờ đê cao nhằm ngăn đất, đá tràn vào khu dân cư khi có mưa lớn.