TPHCM hướng đến mức thu nhập bình quân đầu người 14.000-15.000 USD/năm

Q.Huy
(Dân trí) - TPHCM thể hiện quyết tâm chính trị cao khi đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ mới. Địa phương cũng hướng đến mức thu nhập bình quân đầu người 14.000-15.000 USD/năm.

Dòng sự kiện: Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I
