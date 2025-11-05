Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần TW: Khởi tố thêm 14 người, thu nhiều tài sản

Tối 5/11, Công an TP Hà Nội thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra khởi tố thêm 14 bị can. Như vậy, đã có 54 người bị khởi tố trong vụ án này, về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án và Đánh bạc.

Trong đó, có 35 người là cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương, 2 bị can ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, 3 bị can thuộc Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc và 14 bị can khác.

Nguyễn Thị Mai Anh cùng chồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội tạm giữ 2 ô tô, 1 xe máy điện; hơn 4,7 tỷ đồng, 4.500 USD; 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng; 1 sổ tiết kiệm trị giá hơn 55.000 USD; 8 sổ đỏ; các loại ma túy gồm; 8 đồng hồ, 60 điện thoại di động các loại...

Theo Công an Hà Nội, việc điều tra, xử lý các đối tượng trong vụ án đã kịp thời ngăn chặn được nhiều đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng lợi dụng việc bắt buộc chữa bệnh để trốn tránh trách nhiệm hình sự và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Qua kết quả điều tra, nhà chức trách xác định ý nghĩa lớn nhất trong việc này đó là đưa các đối tượng có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi phạm tội do mình gây ra.

Thời gian tới, Công an Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng và xử lý triệt để vụ án, góp phần giữ gìn an ninh, bảm đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô.