Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần TW: Khởi tố thêm 14 người, thu nhiều tài sản
(Dân trí) - Mở rộng điều tra vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Công an Hà Nội khởi tố thêm 14 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 54.
Tối 5/11, Công an TP Hà Nội thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa
Theo đó, liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra khởi tố thêm 14 bị can. Như vậy, đã có 54 người bị khởi tố trong vụ án này, về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án và Đánh bạc.
Trong đó, có 35 người là cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương, 2 bị can ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, 3 bị can thuộc Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc và 14 bị can khác.
Quá trình điều tra, Công an Hà Nội tạm giữ 2 ô tô, 1 xe máy điện; hơn 4,7 tỷ đồng, 4.500 USD; 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng; 1 sổ tiết kiệm trị giá hơn 55.000 USD; 8 sổ đỏ; các loại ma túy gồm; 8 đồng hồ, 60 điện thoại di động các loại...
Theo Công an Hà Nội, việc điều tra, xử lý các đối tượng trong vụ án đã kịp thời ngăn chặn được nhiều đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng lợi dụng việc bắt buộc chữa bệnh để trốn tránh trách nhiệm hình sự và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.
Qua kết quả điều tra, nhà chức trách xác định ý nghĩa lớn nhất trong việc này đó là đưa các đối tượng có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi phạm tội do mình gây ra.
Thời gian tới, Công an Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng và xử lý triệt để vụ án, góp phần giữ gìn an ninh, bảm đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô.
Vụ án được xác định, năm 2016, sau khi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Mai Anh (46 tuổi, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Tại đây, Mai Anh đã câu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện để được ra ngoài.
Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội Làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tiếp tục bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
3 năm sau, đối tượng cùng chồng là Lê Văn Đông (47 tuổi) lại Gây rối trật tự công cộng. Cả 2 vợ chồng Mai Anh cùng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện để mỗi người được bố trí một phòng riêng, có điều hòa và các thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi, thậm chí là sử dụng ma túy tại Viện và được ra ngoài.
Theo cáo buộc, vợ chồng Mai Anh thường xuyên đi ra ngoài, thậm chí đi du lịch, nghỉ mát và mời cả Khoa ở Viện Pháp y đi cùng.
Mai Anh đã dắt mối, đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y để lo “chạy” kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác. Một số trường hợp Mai Anh nhận hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường, nguyên Viện trưởng vài trăm triệu đồng.
Trong khi đó, Trường nhận và chia cho các thành viên hội đồng giám định. Sau khi nhận tiền, các giám định viên viết thêm vào hồ sơ bệnh án các biểu hiện của bệnh tâm thần hoặc viết không đúng về tình trạng bệnh để có kết luận phù hợp so với hồ sơ bệnh.
Mai Anh đã chuyển rất nhiều tiền với nhiều trường hợp cho Trần Văn Trường để lo “chạy” kết luận giám định.
Ngoài ra, Mai Anh còn móc nối với nhân viên khoa giám định, Phòng Kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định để đặt vấn đề “chạy” kết luận giám định, hưởng lợi hàng tỷ đồng từ việc làm trên.