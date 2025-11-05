Dự báo các địa phương chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 19h ngày 5/11, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 800km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Đến tối 6/11, bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đêm 6, rạng sáng 7/11, bão số 13 đổ bộ đất liền khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Đến 7h ngày 7/11, bão trên khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi - Nam Lào với cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 25km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 13, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 6-8m; biển động dữ dội.

Hướng di chuyển của bão số 13 (Ảnh: NCHMF).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá, bão số 13 có tốc độ di chuyển tương đối ổn định, trong khoảng 12-18 giờ tới bão có khả năng mạnh thêm với cường độ cuối cấp 14, đầu cấp 15.

Ông Khiêm nhận định, bão có cường độ rất mạnh, đặc biệt nguy hiểm khi ở trên Biển Đông.

Dự báo bão sẽ ảnh hưởng đất liền nước ta từ đêm 6/11 đến ngày 7/11.

"Khi vào đất liền bão vẫn giữ cường độ rất mạnh. Mối nguy hiểm từ bão số 13 đến từ rất nhiều yếu tố như: Gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ", ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Theo ông Khiêm, với sức gió cấp 13-14, giật cấp 17 sóng biển quanh tâm bão có thể cao 8-10m.

Với sóng cao, gió lớn sẽ cực kỳ nguy hiểm đối với tất cả các loại tàu thuyền hoạt động trong phạm vi ảnh hưởng của bão.

Đối với vùng biển ven bờ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão sức gió có thể lên đến cấp 12, sóng biển cao 5-6m kết hợp cùng với triều cường, nước dâng nên tàu, thuyền, bè nuôi trồng thủy sản dọc bờ biển từ Nam Quảng Trị đến Đắc Lắk tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh, trên đất liền hoàn lưu gió bão rộng, mạnh ảnh hưởng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi được dự báo là Đắc Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi. Các địa phương này có thể có gió bão mạnh cấp 10, cấp 12, giật trên cấp 15, thậm chí có thể cao hơn.

Vùng gió mạnh có thể mở rộng hơn về phía Bắc do tác động của không khí lạnh.

"Do hoàn lưu của bão mạnh, di chuyển nhanh nên gió bão mạnh không chỉ ở trên biển mà cả trên đất liền. Hướng di chuyển dự báo sẽ đi vào Gia Lai, Quảng Ngãi nên khi đi sâu vào đất liền có thể gây ra gió mạnh, rất mạnh với cường độ gió có thể cấp 9-10, giật cấp 12", ông Mai Văn Khiêm đưa ra dự báo.