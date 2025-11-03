Người đàn ông bỏ lại taxi rồi nhảy cầu Sài Gòn

Trưa 3/11, lực lượng chức năng TPHCM đang tìm kiếm một người đàn ông bỏ lại chiếc taxi công nghệ, nhảy từ cầu Sài Gòn xuống sông.

Hiện trường trên cầu Sài Gòn (Ảnh: CTV).

Khoảng 10h30 cùng ngày, một người đàn ông điều khiển taxi công nghệ biển số 50H-690.xx chạy trong làn xe máy trên cầu Sài Gòn, hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi ngã tư Thủ Đức.

Khi đến gần giữa cầu (thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), tài xế dừng xe sát lan can, bước xuống rồi đi bộ ra ngoài. Người này bất ngờ dùng dao tự gây thương tích, sau đó nhảy xuống sông Sài Gòn.

“Lúc đó trời đang mưa, người đàn ông chỉ mặc quần lót, tay cầm dao. Một số người chứng kiến nhưng không dám lại gần, chỉ đứng từ xa khuyên can”, một nhân chứng kể.

Nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp với Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TPHCM đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.