Trung Bộ mưa rất to đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng thấp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 5/11, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 20h cùng ngày, có nơi trên 50mm như: Trạm Thuận An (Huế) 81mm, trạm Gia Huynh (Lâm Đồng) 102mm, trạm Hồ Núi Nhan (TPHCM) 62mm,…

Dự báo ngày 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 5/11, yêu cầu tập trung triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 13. Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cùng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia. Công điện nêu rõ, bão số 13 đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta. Đây là cơn bão được dự báo khi ảnh hưởng đến đất liền vẫn có cường độ rất mạnh, đổ bộ vào thời kỳ thủy triều cao, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, kèm theo mưa cường suất lớn, nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt sâu và lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là ở những nơi đã xảy ra mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, trưởng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xây dựng, hoàn thiện, phê duyệt phương án ứng phó với bão số 13 trên địa bàn, trong đó xác định cụ thể các tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra, các khu vực trọng điểm xung yếu,... Trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, cần chủ động báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 5, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia kịp thời điều động hỗ trợ theo đúng quy định. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố nêu trên hoàn thiện phương án ứng phó bão số 13, gửi phương án đã được Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh phê duyệt báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 11h ngày 6/11. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn trực tiếp đi đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Ngày 7/11, khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối 6/11, khu vực phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Từ đêm 7 đến ngày 8/11, khu vực Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu hướng giảm dần (tổng lượng mưa từ ngày 6 đến 7/11, ở khu vực Đà Nẵng - Đắk Lắk phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt.

Về diễn biến của bão Kalmaegi Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 21h ngày 5/11, vùng tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 200km về phía Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 720km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h. Đến đêm 6, rạng sáng 7/11, bão có thể đổ bộ đất liền khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Mưa lớn có thể gây ra ngập lụt ở miền Trung (Ảnh: Dương Nguyên).

Khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi được dự báo là Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi. Các địa phương này có thể có gió bão mạnh cấp 10, cấp 12, giật trên cấp 15, thậm chí có thể cao hơn.

Dự báo thời tiết ngày 6/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3; riêng phía Nam từ buổi chiều gió mạnh dần lên cấp 6-7. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-26 độ C; phía Nam 27-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây bắc cấp 2-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.