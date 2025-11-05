Tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn trên đường ở Hà Nội rồi bỏ chạy

Tối 5/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 14 làm rõ vụ việc xe tải đâm hàng loạt phương tiện rồi bỏ chạy.

Một chiếc ô tô và một xe máy bị chiếc xe tải lao trúng trong ngõ197 đường Hoàng Mai (Ảnh: Văn Thành).

Một số nhân chứng cho biết, khoảng 19h45 cùng ngày 5/11, một xe tải lưu thông trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, TP Hà Nội) đã đâm trúng 4 xe máy và 2 ô tô, khiến 1 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Vụ đâm liên hoàn cũng làm vỡ đèn, gạch ốp lát của một số nhà dân trong ngõ.

Cũng theo nhân chứng, sau khi gây tai nạn liên hoàn, tài xế điều khiển xe tải chạy đến ngõ 785 Hoàng Mai để lại phương tiện rồi bỏ trốn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Thành).

Vị đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết thêm, trong quá trình bỏ chạy, tài xế xe tải còn đâm vào một xe máy trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng), khiến một người khác bị thương.

Vụ việc đang được Đội CSGT đường bộ số 14 tiếp tục làm rõ.