Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt

Sáng 13/10, trong phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt.

Phát biểu tại Đại hội, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, cho biết, thành phố có truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái với tinh thần "TPHCM vì cả nước, cùng cả nước". Do đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I kêu gọi các đại biểu chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I).

Ban tổ chức sẽ chuyển số tiền quyên góp được tại đại hội tới các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Thời gian qua, các xã, phường, đặc khu tại TPHCM đã không nhận hoa chúc mừng, không biểu diễn văn nghệ khi tổ chức đại hội Đảng bộ địa phương nhằm tiết kiệm và tham gia đóng góp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ, thiên tai ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Các lực lượng vũ trang thành phố cũng nhanh chóng phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo. UBND các cấp, các sở ban ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội cũng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động giảm quy mô, cắt giảm các hoạt động sự kiện lớn để tiết kiệm chi phí và đóng góp sẻ chia với đồng bào...

Các đại biểu hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt (Ảnh: Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I).

Vào ngày 6/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Vận động cứu trợ thành phố đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Từ ngày 1/8 đến ngày 9/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận số tiền ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp là hơn 60 tỷ đồng.

Trong gần 3 tháng qua, Việt Nam liên tiếp phải ứng phó với 9 cơn bão (từ số 3 đến bão số 11). Trong đó, 5 cơn bão (3, 5, 9, 10, 11) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, đặc biệt bão số 10 và bão số 11 gây lũ lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế và đời sống nhân dân.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; trên 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; trên 555.000ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng, hư hại. Tổng thiệt hại về kinh tế do hậu quả bão lụt ước tính trên 33.500 tỷ đồng.