TPHCM khuyến cáo người dân không dùng sản phẩm giảm cân của "Ngân Collagen"

Thông tin trên được Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết tối 5/10.

Trước đó, ngày 22/10 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ra Công văn số 2119/ATTP-NĐTT về phối hợp kiểm tra, giám sát sản phẩm thực phẩm, trong đó có thông tin một số thực phẩm giảm cân do người có biệt danh “Ngân collagen” quảng cáo trên mạng xã hội.

Căn cứ Công văn trên, hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động của sản xuất, kinh doanh, quảng cáo của nhiều sản phẩm.

Do vậy, để bảo vệ sức khoẻ, Sở An toàn thực phẩm TPHCM khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân có liên quan - đặc biệt là các sản phẩm được quảng cáo bởi các cá nhân trên mạng xã hội hoặc không xác minh được nguồn gốc xuất xứ - trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh.

Đó là các sản phẩm: N - Collagen Chanh Plus, N - Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus+, Kẹo táo thải mỡ bụng (hoặc “Kẹo táo”, có ghi tên Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma trên bao bì sản phẩm).

Hai sản phẩm Kẹo táo thải mỡ bụng và N - Collagen Chanh Plus được cơ quan chức năng cảnh báo người dân không sử dụng (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã cử lực lượng đến kiểm tra công ty của "Ngân Collagen" ở quận 8 (cũ), nay là phường Phú Định (TPHCM).

Tuy nhiên, tại thời điểm trên, công ty đã dừng hoạt động, nên không thể kiểm tra hay lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm được.

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục rà soát, xem sản phẩm của công ty trên còn phân phối trên thị trường, cũng như có địa điểm hoạt động nào khác không.

Từ tháng 5, Cục An toàn thực phẩm thông tin, qua hậu kiểm về công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm, cơ quan này phát hiện một số sản phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen (địa chỉ tại 28 đường lô B, khu TĐC Cảng Sông Phú Định, phường 16, quận 8 cũ, TPHCM) do cá nhân "Ngân Collagen" quảng cáo vi phạm quy định.

Cụ thể, 2 sản phẩm "Kẹo táo thải mỡ bụng", "N - collagen Chanh Plus" được quảng cáo gây hiểu lầm về công dụng, quảng cáo sản phẩm như thuốc chữa bệnh… Hình ảnh nhãn của 2 sản phẩm này trên môi trường mạng ghi nhóm sản phẩm là thực phẩm bổ sung.

Cục An toàn thực phẩm cho biết: "Trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, chúng tôi chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho sản phẩm có tên "Kẹo táo thải mỡ bụng" và N - collagen Chanh Plus".

Qua rà soát, cơ quan quản lý phát hiện 2 sản phẩm nêu trên do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen phân phối độc quyền, có đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm là các công ty ở Hà Nội.