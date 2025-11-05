Phát hiện quả đồi có nhiều vết nứt, nguy cơ sạt lở cao ở Quảng Ngãi

Ngày 5/11, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một quả đồi có nhiều vết nứt dài, nguy cơ sạt lở cao đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

Theo ông Đinh Xuân Hòa, sau đợt mưa lớn, xã Ngọc Linh tổ chức kiểm tra các khu dân cư và phát hiện quả đồi tại làng Đăk Sun xuất hiện nhiều vết nứt.

Một quả đồi gần làng Đăk Sun xuất hiện vết đứt gãy có độ chênh lệch hơn 50cm (Ảnh: Ngọc Chí)

Nhiều điểm đứt gãy kéo dài hàng trăm mét, có nơi chênh lệch độ cao hơn 50cm. Một số tuyến đường bê tông gần đó cũng bị nứt toác.

Bên dưới quả đồi đang có 54 hộ dân với gần 200 nhân khẩu là người đồng bào Xơ Đăng sinh sống. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ sạt lở rất cao, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Theo ông Hòa, địa phương đã xây dựng phương án di dời khẩn cấp 54 hộ dân dưới chân đồi đến nơi an toàn. Ngoài ra, khu vực làng Đăk Rế và làng Long Năng, xã Ngọc Linh cũng được cảnh báo có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng đang theo dõi sát để có phương án di dời khi cần thiết.

Đường bê tông cạnh quả đồi ở làng Đăk Sun cũng xuất hiện nhiều vết nứt (Ảnh: Ngọc Chí).

Đợt mưa kéo dài vừa qua, xã Ngọc Linh thiệt hại nặng nề, nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng, ước tính tổng thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương, đặc biệt là bão Kalmaegi sắp đổ bộ.