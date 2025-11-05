Phát hiện quả đồi có nhiều vết nứt, nguy cơ sạt lở cao ở Quảng Ngãi
(Dân trí) - Một ngọn đồi ở xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, uy hiếp hàng trăm người dân. Địa phương đã lập phương án di dời và sẵn sàng ứng phó trước bão Kalmaegi.
Ngày 5/11, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một quả đồi có nhiều vết nứt dài, nguy cơ sạt lở cao đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.
Theo ông Đinh Xuân Hòa, sau đợt mưa lớn, xã Ngọc Linh tổ chức kiểm tra các khu dân cư và phát hiện quả đồi tại làng Đăk Sun xuất hiện nhiều vết nứt.
Nhiều điểm đứt gãy kéo dài hàng trăm mét, có nơi chênh lệch độ cao hơn 50cm. Một số tuyến đường bê tông gần đó cũng bị nứt toác.
Bên dưới quả đồi đang có 54 hộ dân với gần 200 nhân khẩu là người đồng bào Xơ Đăng sinh sống. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ sạt lở rất cao, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.
Theo ông Hòa, địa phương đã xây dựng phương án di dời khẩn cấp 54 hộ dân dưới chân đồi đến nơi an toàn. Ngoài ra, khu vực làng Đăk Rế và làng Long Năng, xã Ngọc Linh cũng được cảnh báo có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng đang theo dõi sát để có phương án di dời khi cần thiết.
Đợt mưa kéo dài vừa qua, xã Ngọc Linh thiệt hại nặng nề, nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng, ước tính tổng thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương, đặc biệt là bão Kalmaegi sắp đổ bộ.
Đắk Lắk đưa 92 hộ dân lên chùa và trường học tránh bão Kalmaegi
Lực lượng chức năng phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk đã lên phương án đưa 92 hộ dân đến chùa và trường học để tránh ảnh hưởng triều cường do ảnh hưởng bão Kalmaegi.
Ngày 5/11, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã kiểm tra công tác phòng chống bão tại phường Xuân Đài và Sông Cầu. Qua kiểm tra, ông Tuấn đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong việc triển khai các biện pháp ứng phó.
"Đây là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh. Tỉnh đã bố trí lực lượng, sẵn sàng phối hợp cùng địa phương sơ tán người dân khỏi những vùng nguy hiểm”, ông Tuấn nói.
Ông Trần Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Sông Cầu cho biết địa bàn có 92 hộ dân với khoảng 140 nhân khẩu nằm trong vùng có nguy cơ bị triều cường uy hiếp. Đa số các hộ là người già, vì vậy lực lượng dân quân và bộ đội biên phòng đã hỗ trợ chằng néo, gia cố nhà cửa.
Theo ông Hoan, phường đã bố trí lực lượng và phương tiện di chuyển 92 hộ dân đến chùa và một trường mẫu giáo gần đó. Địa phương cũng chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, nhân lực để bảo đảm an toàn cho bà con khi bão đổ bộ.