Xuất hiện áp thấp ngoài khơi Philippines, bão Kalmaegi mạnh cấp 14

Chiều 5/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ngoài khơi phía Đông của Philippines mới hình thành một áp thấp nhiệt đới và có thể mạnh lên thành bão trong những ngày tới.

Các cơ quan khí tượng đang theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới để đưa ra dự báo, cảnh báo khi có khả năng đi vào Biển Đông.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, hiện sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 55km/h. Đến chiều 6/11, áp thấp nhiệt đới có sức gió khoảng 65km/h và sau đó mạnh lên thành bão.

Sau đó, bão tiếp tục tăng cấp và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Lu Dông (Philippines) vào ngày 10/11 rồi đi vào Biển Đông.

Thông tin từ Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, áp thấp nhiệt đới đang cách đảo Mindanao khoảng 1.750km về phía Đông Bắc. Cơ quan này dự báo có thể áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão vào ngày 7/11.

Về diễn biến của bão Kalmaegi Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 16h ngày 5/11, vị trí tâm bão Kalmaegi (bão số 13) cách đảo Song Tử Tây khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Như vậy bão đã tăng 1 cấp so với thời điểm 13h cùng ngày.

Hướng di chuyển của bão số 13 (Ảnh: NCHMF).

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h và duy trì cường độ cấp 14.

Đến 16h ngày 6/11, bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 14, giật cấp 17 và có khả năng mạnh thêm, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Lúc 4h ngày 7/11, bão trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai với cường độ cấp 10, giật cấp 12, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và suy yếu dần.

Để khẩn trương ứng phó với bão Kalmaegi ngày 5/11, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) ban hành Công văn số 3841 về việc thành lập Sở Chỉ huy tiền phương phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão.

Để chủ động ứng phó với bão có thể gây mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh dự kiến có bão đổ bộ, chuẩn bị phương án, kế hoạch,... ém sẵn tại các khu vực trọng điểm.

Bộ tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tham mưu cho UBND tỉnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương (tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó với bão số 13.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc phối hợp với Quân khu 5 và các cơ quan liên quan bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; bảo đảm đường truyền phục vụ cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều hành công tác phòng thủ dân sự.

Thời gian hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trước 10h ngày 6/11.