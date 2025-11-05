Tổng thống Putin ra lệnh khẩn khi Mỹ tính nối lại thử vũ khí hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh tại Moscow ngày 5/11 (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp nội các vào ngày 5/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tuyên bố Moscow phải chuẩn bị tiến hành các vụ thử hạt nhân quy mô lớn để đáp trả kế hoạch tái khởi động các vụ thử vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Ông Belousov nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp rằng, Moscow "phải đáp trả các động thái của Washington nhằm đảm bảo an ninh cho Nga”. Quan chức Nga tuyên bố Moscow phải hành động ngay lập tức.

“Việc bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức cho các vụ thử hạt nhân quy mô lớn là điều cần thiết”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga từ lâu đã tuyên bố sẽ tuân thủ Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện, miễn là các thành viên khác không vi phạm thỏa thuận.

"Nếu Mỹ hoặc các quốc gia thành viên khác của hiệp ước tiến hành các vụ thử như vậy, thì Nga cũng sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng”, Tổng thống Putin tuyên bố.

Tổng thống Putin tiếp tục chỉ đạo tất cả các cơ quan chính phủ có liên quan, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga, thu thập và phân tích thông tin cần thiết về kế hoạch tái khởi động các vụ thử hạt nhân của Mỹ, trước khi đệ trình các đề xuất về "khả năng bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử vũ khí hạt nhân" của Nga.

"Tôi chỉ thị cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng... các cơ quan đặc biệt và các cơ quan dân sự liên quan làm mọi cách có thể để thu thập thêm thông tin về vấn đề này, phân tích tại Hội đồng An ninh và đưa ra các đề xuất thống nhất về khả năng bắt đầu công tác chuẩn bị cho các vụ thử vũ khí hạt nhân", Tổng thống Putin phát biểu.

Tổng thống Putin cho rằng tuyên bố của Tổng thống Trump về việc nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân là “vấn đề nghiêm trọng”.

Tuần trước, ngay trước cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, Tổng thống Trump cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội nối lại thử nghiệm hạt nhân ngay lập tức “trên cơ sở ngang bằng”, khởi động lại quy trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm ngừng, bởi vì “những quốc gia khác cũng đang làm” như vậy.

Tổng thống Trump sau đó nói rằng việc ông chỉ thị quân đội lập tức tiến hành các vụ thử hạt nhân diễn ra sau khi ông nhận ra Mỹ không thể là quốc gia duy nhất không thực hiện thử nghiệm, dù đang nắm trong tay kho vũ khí khổng lồ.

“Chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Và tôi nghĩ chúng ta nên làm điều gì đó về giải trừ hạt nhân. Tôi đã thảo luận điều đó với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nga có rất nhiều vũ khí hạt nhân, và Trung Quốc sẽ có rất nhiều”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, ông không muốn Mỹ là quốc gia duy nhất không thử vũ khí của mình.

Quyết định của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Nga thông báo thử nghiệm tên lửa hạt nhân “tầm bắn không giới hạn” Burevestnik. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định đây không phải một vụ thử hạt nhân, đồng thời cảnh báo sẽ hành động tương tự nếu Washington tiến hành nổ thử hạt nhân.

Lần cuối cùng Mỹ tiến hành thử nghiệm hạt nhân là vào tháng 9/1992 trong khuôn khổ “Chiến dịch Julin”. Chiến dịch này gồm 7 vụ thử hạt nhân và là những vụ thử cuối cùng trước khi bắt đầu đàm phán về Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT).

CTBT là một thỏa thuận quốc tế cấm mọi vụ nổ hạt nhân cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Hiệp ước được ký bởi tổng cộng 187 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên, Israel và cả Nga.

Tuy nhiên, hiệp ước này chỉ được phê chuẩn và thực thi bởi 178 quốc gia. Mỹ là quốc gia ký kết hiệp ước, nhưng chưa phê chuẩn.

Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn chờ "lời giải thích rõ ràng từ phía Mỹ" về phát ngôn của ông Trump.

Theo thống kê tính đến đầu năm 2025, Nga và Mỹ là 2 cường quốc vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới. Hai nước duy trì sự ngang bằng hạt nhân, khi mỗi bên sở hữu khoảng 4.000-5.000 đầu đạn. Ngoài ra, một số quốc gia khác cũng sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng số lượng thấp hơn đáng kể so với Mỹ và Nga.