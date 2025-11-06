Tình huống diễn ra vào ngày 4/11 ở trước lối vào hầm chui Thanh Xuân (Hà Nội) và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Theo đó, xe máy đi ở làn sát dải phân cách đã chuyển qua 3 làn liên tiếp, đè vạch xương cá để sang đường, tạt đầu một cô gái đi xe máy khiến người này ngã đập mặt xuống đường cực kỳ nguy hiểm. Sau đó, nam thanh niên đã phóng xe bỏ đi luôn.

Thanh niên chuyển làn bất cẩn, tạt ngã cô gái rồi bỏ đi gây bức xúc (Video: Ban Mai).

Sau khi video ghi lại tình huống trên được chia sẻ, nhiều người dùng mạng xã hội tỏ thái độ bức xúc về hành vi lái xe bất cẩn của nam thanh niên, gây tai nạn rồi bỏ chạy.

"Chuyển một mạch từ làn sát dải phân cách ra giữa đường rồi rẽ phải mà không hề ngoái đầu nhìn lấy một lần. Coi thường tính mạng người khác quá. Gây va chạm khiến người ta ngã đau như vậy thì đừng bao biện là không biết. Rất mong cơ quan chức năng vào cuộc. Cần phải răn đe hành vi này để làm gương, không thì giao thông sẽ ngày càng lộn xộn, mất an toàn", tài khoản Quang Phong bình luận.

Tài khoản Minh Quang bổ sung: "Không biết tôi có nhìn nhầm không chứ hình như xe máy còn không bật xi-nhan, cứ thế tạt ngang qua mấy làn liên tiếp, gây tai nạn rồi chạy mất hút luôn. Mong cơ quan chức năng cũng tìm được và xử lý nhanh chóng như trường hợp cô gái vừa lái xe vừa nghe điện thoại trong hầm Kim Liên. Giờ hầu như ô tô nào cũng có camera hành trình, lại thêm camera AI vừa được lắp khắp nơi, tôi nghĩ việc tìm không khó".

Theo quy định tại luật giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước; phải quan sát bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và hai bên mới được chuyển làn. Nếu vi phạm, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt 200.000-400.000 đồng (Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, cần chú ý vạch xương cá trên đường - vạch kênh hóa dòng xe dạng chữ V nhằm giới hạn các phần mặt đường không sử dụng cho xe chạy mà sử dụng để kênh hóa các dòng giao thông trên đường.

Minh họa vạch xương cá theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT.

Các phương tiện giao thông không được lấn vạch hoặc cắt qua vạch xương cá trừ những trường hợp khẩn cấp theo quy định.

Về việc xử lý vi phạm, theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường sẽ bị phạt 200.000-400.000 đồng. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt là 10-14 triệu đồng và trừ điểm 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, theo Điều 9 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ việc bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Lỗi điều khiển xe gắn máy gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn có thể bị xử phạt 8-10 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe (Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Ngoài ra, người gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy có thể bị xử lý hình sự tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm trong từng trường hợp cụ thể. Trong đó, người phạm lỗi điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông mà bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.