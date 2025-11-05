Công bố tình huống khẩn cấp sự cố cầu bị nghiêng trên đường Hồ Chí Minh

Ngày 5/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Minh đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực cầu km396+050 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn thành phố Huế.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, xác định cụ thể hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ, đồng thời ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn đi qua thành phố Huế bị nghiêng, không đảm bảo an toàn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 12 và đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài từ ngày 22/10 đến 2/11, cầu cạn tại km396+50 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn xã A Lưới 4, thành phố Huế, bị hư hỏng nghiêm trọng.

Trụ T1 của cầu bị nghiêng xuống phía hạ lưu khoảng 70cm theo phương ngang và 80cm theo phương đứng, gây mất ổn định kết cấu, không đảm bảo an toàn khai thác.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài, sườn núi phía thượng lưu bị sụt trượt mạnh, tác động trực tiếp đến trụ cầu.

Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều vị trí trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn đi qua thành phố Huế (Ảnh: Người dân cung cấp).

Tại km317+150 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn xã A Lưới 1 cũng đã xảy ra sạt lở taluy dương. Một khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, khiến giao thông trên tuyến bị gián đoạn tạm thời.

Lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 cho biết, các lực lượng chức năng đã được huy động thu dọn đất đá, khôi phục giao thông ngay trong ngày.