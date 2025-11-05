Ba người bị điều tra vì mua bán, tàng trữ súng K54 trái phép

Ngày 5/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đang làm rõ vụ án liên quan 3 đối tượng về hành vi Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Ba đối tượng gồm: Phạm Đức Diệp (SN 1983, trú tại tổ 3, phường Trà Lý), Tạ Quang Hiếu (SN 1984) và Lương Văn Hoàng (SN 1991, cùng trú tại thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang).

Theo nhà chức trách, các bị can khai đã mua một khẩu súng K54 và 2 viên đạn từ một người không rõ danh tính trên mạng xã hội Facebook. Dù nhận thức rõ đây là vũ khí quân dụng có sức sát thương cao, bị nghiêm cấm mua bán, tàng trữ và sử dụng, song nhóm này vẫn thực hiện hành vi vi phạm.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục làm rõ vụ án. Đơn vị cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kịp thời phát hiện, tố giác hành vi vi phạm để góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.