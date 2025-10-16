TPHCM hoàn toàn có thể trở thành một “thung lũng Silicon”

Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I kết thúc thành công ngày 15/10, phóng viên báo Dân trí có trao đổi với ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công.

Ông Hồng Anh chia sẻ về kỳ vọng của giới doanh nhân với tương lai thành phố, những “đơn đặt hàng” gửi đến chính quyền và mong muốn đồng hành cùng thành phố trong chặng đường phát triển sắp tới.

Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I vừa kết thúc thành công tốt đẹp, ông có cảm nhận gì về các nội dung của Nghị quyết liên quan đến đội ngũ doanh nhân, và theo ông, đâu là những giải pháp mà thành phố cần thực hiện để sớm đưa các nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống?

- Tôi tin rằng thành công của Đại hội Đảng bộ TPHCM sẽ là thời khắc định hình tầm nhìn mới, quyết tâm xây dựng TPHCM thành đô thị đa trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Với cộng đồng doanh nhân trẻ, chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đặt trọng tâm vào việc kiến tạo một môi trường chính sách thật sự cởi mở, minh bạch và khuyến khích đổi mới - nơi doanh nhân trẻ được tin tưởng, phát triển.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (Ảnh: VPSF).

Điều chúng tôi mong muốn nhất là TPHCM cần cải cách mạnh mẽ thể chế và thủ tục hành chính, bởi đây vẫn là rào cản lớn nhất kìm hãm sức bật của doanh nghiệp.

Thực tế, những quy định chồng chéo giữa các luật, quy trình cấp phép kéo dài và lo ngại về tính ổn định chính sách đang khiến nhiều nhà đầu tư e ngại. Nếu TPHCM tiên phong trong việc xây dựng chính quyền số, đơn giản hóa quy trình, niềm tin của doanh nghiệp sẽ được củng cố và các doanh nghiệp sẽ có nền tảng để phát triển bền vững.

Trong hơn 3.000 ý kiến thu thập được tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, nhóm vấn đề về thể chế, chính sách và thủ tục hành chính nhận được sự quan tâm lớn nhất, chiếm tới hơn 1/3 tổng số ý kiến (khoảng 1.400 ý kiến). Đây chính là “nút thắt của mọi nút thắt” mà cộng đồng doanh nghiệp cho rằng cần được ưu tiên tháo gỡ ngay.

Bên cạnh đó, tôi mong rằng TPHCM sẽ tiếp cận cộng đồng doanh nghiệp không chỉ ở vai trò “quản lý”, mà ở vị thế đồng hành và kiến tạo. Khi chính quyền, doanh nghiệp và xã hội cùng chia sẻ khát vọng phát triển, TPHCM hoàn toàn có thể trở thành một “thung lũng Silicon”.

Với góc nhìn của người đứng đầu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông nhận thấy đâu là những “mảnh đất” màu mỡ nhất, những lĩnh vực đột phá nào (như công nghệ xanh, AI, kinh tế số...) mà thế hệ doanh nhân trẻ cần tiên phong dấn thân để không chỉ lập nghiệp cho riêng mình mà còn góp phần định hình nên một TPHCM hiện đại, năng động và đáng sống trong tương lai?

- TPHCM sáp nhập mở ra cơ hội để trở thành siêu đô thị năng động, đột phá. Tôi tin rằng thế hệ doanh nhân trẻ không chỉ lựa chọn hướng đi mà còn có nghĩa vụ lựa chọn hướng phát triển có ảnh hưởng sâu rộng. Ở góc độ cá nhân, tôi thấy có những ngành nghề rất tiềm năng.

Trước hết, công nghệ xanh và năng lượng tái tạo. Đây là một trong những lĩnh vực trọng điểm. TPHCM nói riêng và đất nước ta nói chung rất cần những startup phát triển giải pháp tiết kiệm năng lượng, sản xuất xanh… Nếu chúng ta chậm chân, sẽ mất đi cơ hội làm chủ công nghệ.

Người dân tham quan triển lãm trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: DT).

Thứ hai, không thể bỏ qua trí tuệ nhân tạo, IoT, dữ liệu lớn. Không chỉ là xu hướng, các yếu tố đó còn là hạ tầng nền tảng để biến TPHCM thành đô thị thông minh thực sự. Khi dữ liệu được kết nối, khi AI có thể dự báo nhu cầu giao thông, năng lượng, y tế, môi trường,… chúng ta mới có thể vận hành đô thị theo cách tối ưu, linh hoạt, giảm lãng phí.

Thứ ba, tài chính xanh là hướng đi mới đầy tiềm năng. Doanh nghiệp cần “xanh hóa” các chỉ số tài chính, huy động vốn bền vững, để không chỉ các nhà đầu tư lớn mà mọi ý tưởng, dự án xanh dù nhỏ cũng có cơ hội được tiếp sức và phát triển. Tôi cũng nhìn thấy tiềm năng rất lớn trong y tế số, đặc biệt sau trải nghiệm với đại dịch. Người dân cần tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, nhanh chóng, chi phí hợp lý mà AI, thiết bị thông minh có thể làm.

Bên cạnh đó, trong một đô thị mở rộng như TPHCM mới, việc phát triển hạ tầng thông minh, giao thông, đô thị số là nhiệm vụ cơ bản để đảm bảo kết nối liền mạch giữa các vùng đô thị cũ và mới.

Các dự án giao thông điện, quản lý đèn giao thông thông minh, giải pháp điều phối đô thị là những lĩnh vực mà doanh nhân trẻ hoàn toàn có thể bước vào. Và cuối cùng, giáo dục công nghệ và đào tạo nhân lực số là nền móng cho mọi đột phá.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ có những chương trình hành động chiến lược nào để kết nối, tập hợp và phát huy tối đa sức mạnh của thế hệ doanh nhân trẻ, giúp họ nắm bắt được vận hội lịch sử này và cùng nhau tạo nên những công trình, dự án mang dấu ấn của tuổi trẻ cho thành phố?

- Tôi luôn tin rằng sức mạnh của thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam nằm ở ba yếu tố: Khát vọng, tinh thần học hỏi và cống hiến. Không chỉ muốn làm kinh tế giỏi, mà doanh nhân còn mong muốn để lại những giá trị có ý nghĩa cho xã hội, cho đất nước. Vì vậy, với mạng lưới 20.000 hội viên hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố, vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là kết nối, dẫn dắt và khơi dậy tinh thần kiến tạo đó.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang tiên phong triển khai những sáng kiến chiến lược, có sức lan tỏa lớn. Chúng tôi sẽ khởi xướng Chương trình “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới” - thể hiện tinh thần kế thừa và cho đi của doanh nhân trẻ Việt Nam.

Như vậy, sẽ thúc đẩy việc chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân, giúp doanh nghiệp Việt không chỉ lớn về số lượng mà còn mạnh về năng lực, hình thành lớp doanh nhân kế cận bản lĩnh, có tri thức, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Song song đó là công bố “Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành giai đoạn 2026-2030”. Chương trình được xây dựng để đáp ứng trực tiếp yêu cầu phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo chất lượng cao, hiện thực hóa mục tiêu mà Nghị quyết 68 mà Bộ Chính trị đã đề ra.

Bên cạnh đó, để tạo cơ hội công bằng hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đề xuất một hệ sinh thái các giải pháp hỗ trợ toàn diện.

Các giải pháp có thể kể đến là thành lập Quỹ Đồng đầu tư công - tư, trong đó Nhà nước góp vốn cùng tư nhân để đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, giảm rủi ro và thu hút vốn cho các start up; thí điểm cơ chế “làn xanh IPO” cho các doanh nghiệp công nghệ, nới lỏng các điều kiện niêm yết để họ có cơ hội huy động vốn từ thị trường chứng khoán; xây dựng cơ chế “tài chính mở rộng”, trong đó Nhà nước bảo lãnh một phần rủi ro cho các khoản vay trung và dài hạn của doanh nghiệp để mở rộng công suất; sớm thành lập Liên minh Dữ liệu quốc gia và các kho sáng chế chung để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới với chi phí hợp lý.

Hai tiếng kiến quốc với thế hệ doanh nhân trẻ ngày nay mang một màu sắc và sứ mệnh như thế nào so với các thế hệ đi trước? Phải chăng tinh thần kiến quốc hiện tại không chỉ là xây dựng những nhà máy, công trình lớn mà còn là việc tạo ra những “kỳ lân” công nghệ, giải quyết những bài toán của xã hội bằng sự sáng tạo và xây dựng những thương hiệu Việt mang tầm vóc toàn cầu?

- Hai tiếng kiến quốc hôm nay mang một ý nghĩa mới. Nếu các thế hệ doanh nhân đi trước kiến quốc bằng việc xây dựng nhà máy, công trình, nền móng kinh tế… thì thế hệ doanh nhân trẻ hôm nay đang kiến quốc bằng tri thức, công nghệ và sáng tạo với trí tuệ, lòng dũng cảm và khát vọng vươn lên.

Tinh thần kiến quốc không chỉ nằm ở việc góp phần vào GDP hay tạo công ăn việc làm cho người lao động, mà là tạo ra những giá trị cho xã hội. Một doanh nghiệp nhỏ nhưng tạo ra công nghệ giúp tiết kiệm năng lượng - đó cũng là một cách rất cụ thể và hiện đại để kiến quốc.

Chúng tôi tin rằng với một Chính phủ đồng hành, các bộ, ngành đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, đội ngũ doanh nghiệp sẽ tiên phong cùng hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển hùng cường và thịnh vượng.

Với tư cách là một người truyền lửa, ông muốn gửi gắm thông điệp gì đến hàng triệu bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa khởi nghiệp, có thể đang hoang mang, lo sợ trước những thách thức?

- Tôi hiểu cảm giác của những người trẻ đang khởi nghiệp vì chính bản thân tôi cũng đã từng bước qua giai đoạn đó. Nhưng mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ một bước đi nhỏ và điều quan trọng nhất là dám bắt đầu.

Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng khởi nghiệp không chỉ là để thành công, mà là để trưởng thành. Thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là không dám thử. Mỗi lần vấp ngã là một lần học và chính trải nghiệm đó sẽ giúp bạn vững vàng hơn. Khi bạn làm tốt công việc của mình, tạo ra giá trị thật cho xã hội, bạn đã góp một viên gạch vào công trình kiến quốc.

Đảng và Chính phủ đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Nắm bắt thời cơ đó, các bạn trẻ với tâm thế không ngừng kiến tạo, xây dựng những thương hiệu mang tầm quốc tế, góp phần nâng vị thế đất nước và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Tôi tin rằng thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay có đủ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng để tiếp nối tinh thần ấy, viết nên một chương mới tự hào và rực rỡ cho dân tộc.