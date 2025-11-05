Cưỡng chế, giải phóng mặt bằng làm con đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội

Ngày 5/11, UBND phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) tiến hành cưỡng chế một số trường hợp, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Đại diện phường Ô Chợ Dừa cho biết lực lượng chức năng đã nhiều lần vận động, tuyên truyền và thuyết phục, nhưng do một số chủ sử dụng đất không đồng thuận phương án bồi thường, không nhận tiền hỗ trợ và không chấp hành bàn giao nên phường buộc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế để bảo đảm tiến độ.

Lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa chỉ đạo các lực lượng tham gia cưỡng chế, giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Ô Chợ Dừa, đến nay toàn bộ 591 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt, trong đó phường đã bàn giao 344 phương án (đạt 56,8% khối lượng), tăng 168 phương án so với thời điểm chuyển giao mô hình chính quyền hai cấp ngày 1/7.

Về bố trí tái định cư, thành phố đã có quyết định bán 292 căn hộ cho 213 hộ dân tại hai khu 30T1, 30T2 Nam Trung Yên (153 căn) và CT2, CT3 X2 Đại Kim (139 căn).

UBND Phường Ô Chợ Dừa đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 146 hộ dân, chia làm hai đợt (đợt 1 gồm 61 hộ dân, đợt 2 gồm 85 hộ dân). Phường này cũng đồng thời lên kế hoạch đợt 3 với toàn bộ các hộ dân còn lại.

Các công nhân tiến hành tháo dỡ các công trình (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Đại diện phường Ô Chợ Dừa cho biết phường sẽ có những biện pháp cứng rắn, quyết liệt nhưng phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và sẽ cố gắng đạt tiến độ giải phóng mặt bằng toàn bộ để đảm bảo đúng tiến độ dự án.

Tại phường Giảng Võ, trên địa bàn phường có tổng 795 phương án giải phóng mặt bằng và đã phê duyệt 790 phương án.

Lãnh đạo phường Giảng Võ cho biết đến nay đã có 352/790 hộ đã bàn giao mặt bằng. UBND phường đang tập trung tuyên truyền vận động, đồng thời tiến hành cắt điện, nước để thu hồi mặt bằng theo quy định.

Với những trường hợp không hợp tác, chính quyền sẽ thiết lập hồ sơ để vận động, tuyên truyền và cưỡng chế nếu cần thiết để đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của thành phố.

Máy móc được huy động để giải phóng mặt bằng (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Tuyến đường Vành đai 1 được phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng và được kỳ vọng hoàn thành trong năm 2020, tuy nhiên quá trình thực hiện đến nay đã chậm tiến độ nhiều lần. Dự án này được mệnh danh là con đường "đắt nhất hành tinh".

Trả lời chất vấn HĐND TP Hà Nội hồi tháng 7, ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết đây là dự án trọng điểm kéo dài nhiều năm và rất phức tạp liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Theo ông Thường, có 1.981 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng. Sau khi có cam kết và chỉ đạo quyết liệt của thành phố, kết quả đạt được khá tích cực, có chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên kế hoạch hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý II chưa đạt được như mong muốn.

Ông Thường khẳng định các cơ quan sẽ phối hợp, thiết lập kế hoạch giải phóng mặt bằng để hoàn thành trong quý IV năm nay.