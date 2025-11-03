Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 3/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng và gây mưa nhiều nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ.

Dự báo hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Tây Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh tăng cường liên tục, mở rộng vùng ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Tại Hà Nội từ ngày 3 đến 4/11, có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C.

Nhiệt độ ghi nhận tại Hà Nội sáng nay 17-18 độ C. Còn tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) mức nhiệt độ ghi được sáng nay khoảng 10 độ C.

Hiện tượng băng giá tại Lạng Sơn năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Các điểm cao như: Sìn Hồ (Lai Châu), Pha Đin (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ) cũng đồng loạt xuống dưới 12 độ C.

Theo trang Accuweather của Mỹ ngày mai 4/11, nhiệt độ tại Hà Nội phổ biến ở mức 18-19 độ C.

Sau đó, nền nhiệt tại Hà Nội mỗi ngày tăng khoảng 1-2 độ C và đến cuối tuần lên mức 23-28 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.