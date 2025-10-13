546 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và đại diện các cơ quan Trung ương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM có 546 đại biểu tham dự, gồm đại biểu đương nhiên và đại biểu chỉ định, đại diện cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ thành phố.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 15/10. Trong đó, phiên trù bị Đại hội diễn ra ngày 13/10, phiên chính thức khai mạc sáng 14/10 và bế mạc vào ngày 15/10.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu đến tham dự đại hội.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ thực hiện 2 nội dung chính.

Một là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới; hai là đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên trù bị, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được xác định là đại hội chuyển đổi số toàn diện như nhận diện khuôn mặt, robot hướng dẫn, ứng dụng điều hành đại hội và triển lãm công nghệ.