Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo xuất hiện ở TPHCM, được fan săn đón

Khoảng 19h ngày 5/11, diễn viên Cổ Thiên Lạc đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để tham dự Gala Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra vào ngày 6/11.

Nhiều khán giả nắm được thông tin anh đến Việt Nam đã túc trực hàng giờ tại sân bay để đón thần tượng.

Xuất hiện trong trang phục giản dị và đeo kính râm, ngôi sao Hong Kong gây ấn tượng bởi phong thái phong độ, trẻ trung. Khi thấy người hâm mộ chào đón, Cổ Thiên Lạc thân thiện tháo khẩu trang, vẫy chào và nán lại chụp ảnh cùng người hâm mộ trước khi nhanh chóng rời đi.

Cổ Thiên Lạc tháo khẩu trang, chụp ảnh cùng người hâm mộ Việt (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Khoảng 20 phút sau, tài tử Hồng Kim Bảo cùng vợ cũng có mặt tại sân bay. Nam diễn viên di chuyển bằng xe lăn, được đội ngũ vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt. Vợ ông đi phía sau, cẩn thận gấp xe lăn trước khi cả hai lên xe về khách sạn.

Sự xuất hiện của hai tượng đài điện ảnh Hong Kong đã khiến không khí sân bay Tân Sơn Nhất náo nhiệt. Với nhiều khán giả Việt Nam, đây là dịp đặc biệt để được tận mắt nhìn thấy những huyền thoại từng góp phần đưa điện ảnh châu Á vang danh thế giới.

Nghệ sĩ Hồng Kim Bảo ngồi xe lăn, có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Chụp màn hình).

Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo đến Việt Nam trong khuôn khổ Gala Điện ảnh Hong Kong 2024. Trước đó, thông tin hai ngôi sao sang Việt Nam đã khiến cộng đồng yêu phim Hong Kong không khỏi mong chờ.

Cổ Thiên Lạc trẻ trung, Hồng Kim Bảo phong thái tại TPHCM (Video: Ban tổ chức).

Chia sẻ trước thềm sự kiện, Hồng Kim Bảo cho biết ông mong muốn thông qua gala lần này có thể lan tỏa tinh thần võ thuật đặc sắc và nghị lực của người làm điện ảnh Hong Kong.

Cổ Thiên Lạc cũng chia sẻ niềm xúc động khi có dịp tái ngộ khán giả Việt Nam sau nhiều năm: "Hy vọng khán giả Việt Nam có thể cảm nhận được sức hấp dẫn và thành ý của phim Hong Kong. Các phim trình chiếu dịp này đều có phần võ thuật và câu chuyện vô cùng thu hút, chạm vào cảm xúc. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ phim Hong Kong. Đã lâu rồi tôi không được gặp người hâm mộ Việt, rất chờ đợi tái ngộ với các bạn".