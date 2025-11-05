Giám đốc Công ty Ba Phố bị khởi tố vì trốn thuế gần 1 tỷ đồng

Ngày 5/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Văn Ba (65 tuổi, ở phường Tân Lộc, TP Cần Thơ) về hành vi Trốn thuế .

Ông Ba là Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố có trụ sở tại phường Tân Lộc, TP Cần Thơ.

Ông Trần Văn Ba bị điều tra về hành vi Trốn thuế (Ảnh: Hoàng Đô).

Theo điều tra, từ năm 2022 đến năm 2023, ông Trần Văn Ba đã liên hệ một người đàn ông ở An Giang để mua tổng cộng 41 hóa đơn khống để hợp thức hóa nguồn hàng cho công ty của ông.

Tổng số tiền chưa thuế ghi khống hơn 9,8 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng do ghi khống hơn 983 triệu đồng. Tổng số tiền thanh toán ghi khống hơn 10 tỷ đồng.

Ông Ba đã sử dụng các hóa đơn khống này để kê khai khấu trừ thuế GTGT mua vào cho công ty, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 983 triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.