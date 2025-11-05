Cụ bà bì bõm dắt xe về nhà trong đêm ngập do triều cường ở TPHCM

Chiều 5/11, triều cường dâng cao khiến nhiều con đường ở khu Nam TPHCM như: Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Lương Bằng…, ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Chiếc xe cẩu 40 tấn bị lật nghiêng trên đường 15B (phường Tân Mỹ, TPHCM) trong tình trạng ngập nước do triều cường, chưa thể được khắc phục. Phía sau, hàng chục phương tiện phải len lỏi qua khoảng hẹp để di chuyển.

Theo thông tin ban đầu từ một thành viên trong đoàn xe, sự cố xảy ra vào khoảng 12h30 cùng ngày khi chiếc cẩu đang được kéo. Đơn vị cứu hộ đã có mặt nhưng phải chờ lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân trước khi di dời phương tiện.

Tại giao lộ đường 15B - Phạm Hữu Lầu, tình trạng ngập sâu do triều cường khiến hàng loạt xe máy phải di chuyển chậm chạp. Nhiều người dân phải dừng lại dò đường, gây ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Một quán ăn trên đường Phạm Hữu Lầu bị nước triều tràn vào khiến cả quán ngập lênh láng, các vật dụng trong quán được kê cao để tránh bị ướt.

Theo anh Đình Chuẩn (chủ quán), triều cường bắt đầu dâng từ khoảng 16h, khiến việc kinh doanh ế ẩm. Anh Chuẩn đang chờ nước rút để dọn dẹp nhà cửa.

Một tiệm vàng trên đường Phạm Hữu Lầu phải dựng tấm mica chắn trước cửa để ngăn nước triều tràn vào. Chủ tiệm bày tỏ lo ngại về việc buôn bán sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng khi đỉnh triều dự báo ngày mai còn cao hơn.

Đến khoảng 20h, nước rút chậm khiến một số người dân vẫn bị kẹt giữa dòng nước ngập.

Trước đó, khoảng 17h, triều cường đã đạt đỉnh tại khu vực cầu Ông Đội trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Tân Mỹ), khiến mặt đường ngập sâu và giao thông ùn tắc.

Trong giờ tan tầm, một phụ huynh chở con đi học về bị chết máy giữa dòng nước ngập. Người dân xung quanh đã kịp thời hỗ trợ đẩy xe qua đoạn ngập sâu.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đỉnh triều sẽ tiếp tục lên cao nhất vào các ngày 6 và 7/11, nhiều khu vực có thể vượt mức báo động III và chạm ngưỡng kỷ lục từng ghi nhận, gây thêm nhiều khó khăn cho người dân TPHCM.