Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bước vào ngày làm việc chính thức.

Phiên khai mạc Đại hội có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (Ảnh: Q.Huy).

Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM sẽ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Q.Huy).

Điểm đặc biệt của kỳ Đại hội lần này là thành phố sẽ tổ chức lắng nghe trực tiếp ý kiến của đảng viên và nhân dân theo dõi Đại hội từ các cơ sở đảng trên địa bàn.

Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TPHCM, phiên khai mạc Đại hội được truyền tới bốn điểm cầu gồm: UBND phường Sài Gòn, Đảng ủy phường Dĩ An, Đảng ủy phường Tân Phước, và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.

Đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ TPHCM nhìn nhận toàn địa bàn đã đạt nhiều điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại và phát triển hạ tầng.

Việc TPHCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam, mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất và nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (Ảnh: Q.Huy).

Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề ô nhiễm môi trường còn nhiều thách thức; chênh lệch giàu nghèo còn lớn; thách thức từ cạnh tranh thu hút đầu tư, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh mạng, giữ gìn bản sắc văn hóa - xã hội.

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác lập mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại phiên trù bị ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Các đại biểu cũng thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của phiên chính thức; báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TPHCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.