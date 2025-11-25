Khánh Hòa công bố thiệt hại về người, tài sản trong đợt mưa lũ lịch sử

Ngày 25/11, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã có báo cáo về thiệt hại do đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 21/11 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, mưa lũ trên diện rộng đã làm 22 người thiệt mạng, trong đó 8 người chết do sạt lở tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và 14 người tử vong trong lũ.

Lực lượng chức năng tiếp cận, sơ tán người dân trong vùng ngập lụt ở Khánh Hòa đến nơi an toàn (Ảnh: Hoàng Đức).

Báo cáo của tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, lũ lụt cũng khiến hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại, gồm 105 căn sập hoàn toàn và hơn 900 căn hư hỏng.

Về thủy lợi và đê điều, báo cáo cho hay, nhiều tuyến đê, đập, kè sông, kênh mương nội đồng bị sạt lở, xói mòn, hư hỏng với tổng giá trị thiệt hại hơn 1.730 tỷ đồng.

Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ cũng làm hệ thống giao thông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề với nhiều tuyến như quốc lộ 27C, 27, tỉnh lộ 9, 707, 701 và các cầu treo dân sinh bị sạt lở, hư hỏng, sụt lún, đứt cáp, ước tính thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục và y tế, mưa lũ gây thiệt hại hơn 250 tỷ đồng.

Nhiều tài sản của người dân hư hỏng nặng do ngâm trong nước lũ (Ảnh: Trung Thi).

Ngoài ra, gần 500 trạm thu phát sóng di động và nhiều tuyến cáp quang của các nhà mạng bị hư hỏng, tổng thiệt hại gần 200 tỷ đồng.

Mưa lũ còn làm hơn 16.000ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại; hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

"Tổng thiệt hại toàn đợt mưa lũ tại Khánh Hòa ước tính hơn 5.000 tỷ đồng", báo cáo của tỉnh Khánh Hòa nêu.

Bên cạnh thiệt hại chung, báo cáo của tỉnh Khánh Hòa cũng cho hay, nhiều hộ gia đình bị nước lũ nhấn chìm 1-3m làm hư hỏng nhiều vật dụng có giá trị trong nhà, gây tổn thất từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/hộ.

Lực lượng quân đội tặng quà đến người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Hiện tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt mức hỗ trợ 60 triệu đồng cho các hộ có nhà bị sập hoàn toàn; 30 triệu đồng cho nhà hư hỏng cần sửa chữa; 1 triệu đồng/người đối với hộ bị thiệt hại và 500.000 đồng/học sinh từ cấp Tiểu học trở lên thuộc các hộ bị ảnh hưởng.

Ngoài nguồn hỗ trợ tại chỗ, hàng nghìn tấn hàng là nhu yếu phẩm cần thiết, đồ dùng học tập, quần áo… từ các tỉnh trong cả nước đã được chuyển đến giúp người dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả.

Báo cáo của tỉnh Khánh Hòa cũng nhấn mạnh, các lực lượng quân đội, công an cũng được điều động đến trường học, cơ sở y tế và nhà dân để hỗ trợ khắc phục thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.