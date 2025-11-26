Đề nghị cho phép chủ tịch tỉnh quyết định xuất hàng dự trữ khi bão lũ lớn

Góp ý vào dự thảo Luật Dự trữ Quốc gia (sửa đổi) trong phiên thảo luận sáng 26/11, đại biểu Hà Sỹ Đồng (nguyên quyền Chủ tịch tỉnh Quảng Trị) đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi luật nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh lương thực, ứng phó thiên tai - dịch bệnh, đồng thời nâng cao năng lực điều tiết thị trường và dự trữ chiến lược của Nhà nước.

Đại biểu Đồng đề nghị phân quyền mạnh hơn cho địa phương khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Ảnh: Hồng Phong).

Cụ thể, theo ông Đồng, cần cho phép chủ tịch UBND tỉnh quyết định tạm xuất hàng dự trữ trong hạn mức nhất định, báo cáo Bộ Tài chính trong 24 giờ; đồng thời ban hành ngưỡng định lượng lương thực, vật tư cứu hộ mà địa phương được tự quyết khi có bão lũ, sạt lở, dịch bệnh quy mô lớn.

Cùng với đó, đại biểu góp ý nên bổ sung điều mới về phương tiện dự trữ quốc gia đặc chủng phục vụ cứu hộ - cứu nạn.

Thực tế, vị đại biểu tỉnh Quảng Trị cho biết những trận thiên tai vừa qua cho thấy chúng ta thiếu nghiêm trọng phương tiện đặc chủng như tàu, xuồng cứu nạn, xe gầm cao vượt lũ, cano, phương tiện vận chuyển y tế, xe chữa cháy…

“Nhiều thời điểm lực lượng chức năng không thể tiếp cận vùng cô lập do nước sâu và địa hình chia cắt, trong khi các đoàn thiện nguyện tự phát lại là lực lượng đi trước bằng phương tiện thô sơ, tiềm ẩn rủi ro và đã có tai nạn rất thương tâm”, ông Đồng nêu thực tế.

Với quan điểm “không thể để người dân đi trước, Nhà nước chạy theo”, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đề nghị phải bổ sung thành một điều riêng trong luật quy định về dự trữ phương tiện đặc chủng cứu hộ cứu nạn, có danh mục cụ thể, tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế bảo dưỡng - luân chuyển - điều động nhanh.

Đồng thời, theo ông Đồng, cần cho phép tỉnh được quyền điều động trong tình huống tối khẩn cấp và báo cáo lại sau.

Bên cạnh đó, ông đề nghị bổ sung cơ chế ưu đãi thuế - tín dụng - khấu trừ chi phí cho doanh nghiệp tham gia dự trữ; thí điểm mô hình dự trữ quay vòng để giảm chi phí bảo quản và điều tiết thị trường linh hoạt.

Các đại biểu Quốc hội tham gia phiên thảo luận sáng 26/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Đặc biệt, theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, cần quy định rõ trách nhiệm và có cơ chế xử lý hao hụt thất thoát.

“Phải công khai định mức hao hụt từng mặt hàng. Khi hao hụt vượt mức, cần tự động kiến nghị kiểm tra trách nhiệm và xử lý mạnh tay”, ông Đồng nhấn mạnh mục tiêu minh bạch để ngăn ngừa lãng phí tài sản quốc gia.

Xây dựng hệ thống dữ liệu dự trữ quốc gia thời gian thực, gắn mã định danh từng lô hàng, từng phương tiện, tích hợp GPS theo dõi, cảnh báo chất lượng và thời hạn, cũng là góp ý được đại biểu Hà Sỹ Đồng đưa ra.

Theo ông, khi thiên tai xảy ra, chỉ cần một lệnh điều động là biết ngay phương tiện và hàng ở đâu để xuất ngay trong giờ đầu.

Vị đại biểu đề nghị ban soạn thảo tiếp thu và hoàn thiện dự luật theo hướng “phân quyền - hiện đại hóa - chủ động ứng phó - tăng dự trữ phương tiện đặc chủng - giảm phụ thuộc tự phát trong cứu nạn”. Với định hướng ấy, ông luật sẽ đi vào đời sống, bảo vệ được tính mạng và tài sản nhân dân.