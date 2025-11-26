Bám sát diễn biến, sẵn sàng ứng phó bão Koto

“Đêm 25/11, bão Koto đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025. Hồi 1h ngày 26/11, vị trí tâm bão khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10”, công điện nêu.

Bão Koto (cơn bão số 15) di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, có khả năng mạnh thêm và hướng về khu vực miền Trung.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15 và các đợt thiên tai tiếp theo.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15, cập nhật lúc 5h ngày 26/11 (Nguồn: NCHMF).

Các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi. Tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

“Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: vĩ tuyến 10,0-14,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo)”, công điện nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tôn Quân, Phó Trưởng phòng Quản lý thiên tai cộng đồng và Truyền thông (Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai) cho biết, năm nay đã xuất hiện 19 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, chỉ kém kỷ lục năm 2017. Trong đó nhiều cơn di chuyển nhanh, trái quy luật và 3 cơn rất mạnh đổ bộ miền Trung, buộc Thủ tướng phải lập Ban Chỉ đạo tiền phương.

Tính đến ngày 24/11, thiên tai trên cả nước đã làm 409 người chết, mất tích, 727 người bị thương; hơn 3.700 nhà bị sập, đổ, trôi; gần 333.600 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 553.400ha lúa, hoa màu và 376.800ha cây trồng khác bị ngập úng, thiệt hại… Tổng thiệt hại ước tính trên 85.000 tỷ đồng.