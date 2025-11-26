Nữ sinh viên tử nạn sau va chạm với xe khách trên phố Hà Nội

Sáng 26/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h50 cùng ngày tại khu vực trước số nhà 581 phố Kim Ngưu (phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội).

Vụ tai nạn khiến nữ sinh viên tử vong tại chỗ (Ảnh: Chấn Hải).

Vào thời gian trên, ô tô khách loại 46 chỗ BKS 29E-336.xx do anh N.V.T. (42 tuổi, quê Bắc Ninh) điều khiển đi trên phố Kim Ngưu (chiều từ cầu Mai Động hướng đi cầu Lạc Trung), khi tới địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 29H2-336.xx do chị T.M.H. (22 tuổi, trú tại TP Hà Nội), sinh viên đại học, điều khiển.

Theo vị chỉ huy Đội 4, vụ tai nạn khiến chị T.M.H. tử vong tại chỗ.

Qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế N.V.T. không phát hiện vi phạm.

Sau khi nhận được tin báo, Đội 4 phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy cử cán bộ tới hiện trường phân luồng, bảo vệ hiện trường. Vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Tuy thụ lý, làm rõ.