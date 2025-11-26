Manulife Việt Nam khởi động chiến dịch “Chọn xanh cho khỏe”

Đầu tư vào sức khỏe cộng đồng

Số liệu của Tổ chức Ung thư Thế giới (GLOBOCAN 2022) cho thấy Việt Nam ghi nhận 16.835 ca ung thư đại trực tràng và 16.277 ca ung thư dạ dày. Đây là hai căn bệnh ung thư hệ tiêu hóa có số ca mắc cao hàng đầu tại Việt Nam. Trong đó, ung thư dạ dày đứng thứ ba về nguyên nhân tử vong do ung thư.

Trước thực tế đó, từ năm 2024, Manulife đã khởi động hành trình nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe hệ tiêu hóa thông qua chiến dịch “Sống sạch - sành - xanh”.

Đến năm 2025, với chương trình “Chọn xanh cho khỏe”, Manulife khuyến khích người dân, đặc biệt là nhóm người trẻ từ 25 đến 45 tuổi, duy trì lối sống lành mạnh và chủ động theo dõi sức khỏe định kỳ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng góp phần phát huy vai trò và trách nhiệm xã hội của ngành y tế, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Chiến dịch "Chọn xanh cho khỏe" khuyến khích cộng đồng thay đổi thói quen, chẳng hạn dùng đôi đũa gắp chung khi ăn, để hạn chế các bệnh lý hệ tiêu hóa (Ảnh: Manulife).

Bà Tina Nguyễn - Tổng giám đốc Manulife Việt Nam - cho biết: “Chiến dịch ‘Chọn xanh cho khỏe’ là một phần trong cam kết đầu tư vào sức khỏe cộng đồng của Manulife, nhằm đồng hành cùng người Việt nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa. Năm nay, chúng tôi tập trung vào thế hệ trẻ vì họ là lực lượng lao động chính của đất nước trong tương lai. Chúng tôi tin rằng, một thế hệ trẻ khỏe mạnh sẽ góp phần xây dựng nên một đất nước bền vững”.

Xuyên suốt chiến dịch, đội ngũ tư vấn viên Manulife sẽ đồng hành với vai trò “Đại sứ sống khỏe”. Được trang bị kiến thức cơ bản về sức khỏe cộng đồng, họ không chỉ giúp người dân xây dựng lối sống tích cực mà còn hỗ trợ tại các sự kiện khám sức khỏe miễn phí.

Manulife kỳ vọng thông qua vai trò này, đội ngũ tư vấn viên sẽ trở thành người bạn đồng hành lâu dài trên hành trình sống khỏe của khách hàng.

Hàng nghìn người được khám sức khỏe miễn phí

Là chương trình cộng đồng trọng điểm của Manulife trong năm 2025, chiến dịch “Chọn xanh cho khỏe” được triển khai liên tục từ tháng 11 đến tháng 12 với nhiều hoạt động thiết thực.

Từ những kết quả tích cực từ chương trình năm 2024, năm nay, Manulife Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam triển khai chương trình khám sức khỏe cộng đồng và tầm soát ung thư đường tiêu hóa miễn phí trong “Ngày hội sống khỏe mỗi ngày 2025” tại Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và Thanh Hóa, dự kiến cho tổng cộng 8.000 người.

Người dân sẽ được thực hiện các hoạt động bao gồm: khám, siêu âm, xét nghiệm và tư vấn chuyên sâu về sức khỏe hệ tiêu hóa, giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.

Ngày hội “Sống khỏe mỗi ngày 2025” vừa được tổ chức tại Hải Phòng, mang đến hơn 1.000 suất khám bệnh miễn phí cho người dân địa phương (Ảnh: Manulife).

Song song đó, chiến dịch còn mang đến chuỗi hoạt động nâng cao kiến thức sức khỏe hệ tiêu hóa, được tổ chức tại các trung tâm thương mại lớn như Vincom Times City, Aeon Mall Long Biên, Vincom Trần Duy Hưng (Hà Nội) và Estella, Thiso Mall (TPHCM).

Tại đây, người dân được trải nghiệm nhiều hoạt động thiết thực như kiểm tra nhanh chỉ số sức khỏe tiêu hóa, tư vấn với chuyên gia, đăng ký khám sức khỏe miễn phí.

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, Manulife triển khai “Đài phát xanh” - thử thách âm nhạc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên các nền tảng mạng xã hội - cho phép người dùng tạo lời chúc sức khỏe sáng tạo và cá nhân hóa gửi đến người thân.

Kết hợp giữa công nghệ và cảm xúc, hoạt động này giúp truyền cảm hứng về lối sống chủ động trong cộng đồng.

Với loạt hoạt động đa dạng và thiết thực, “Chọn xanh cho khỏe - Vì một Việt Nam thật khỏe” tiếp nối cam kết của Manulife trong việc đầu tư cho sức khỏe cộng đồng, hướng đến một xã hội khỏe mạnh, bắt đầu từ việc thay đổi thói quen nhỏ và chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm.

