Cục CSGT nói về tin đồn "nộp 2 triệu đồng mới gỡ thông tin phạt nguội"

Ngày 26/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cục vừa nhận được phản ánh của người dân tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, về việc một người đã nộp phạt xong nhưng trên hệ thống vẫn báo chưa nộp phạt.

Ngoài ra, người dân này cũng phản ánh rằng "bên công an nói phải mất 2 triệu đồng để nhờ gỡ thông tin phạt trên hệ thống".

Thông tin người dân phản ánh tới số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, Phòng 6 Cục CSGT đã vào cuộc làm rõ vụ việc. Qua đó cảnh sát xác định, người vi phạm đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đã nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước.

Tuy nhiên hệ thống chưa hiển thị việc thực hiện quyết định của người vi phạm, cảnh sát đã điều chỉnh hệ thống cập nhật và hiển thị việc đã nộp phạt của người dân.

Người dân thừa nhận do bức xúc nên đã tự bịa ra việc "công an yêu cầu phải đưa 2 triệu đồng mới gỡ thông tin xử phạt trên hệ thống", thông qua email với Phòng 6 Cục CSGT (Ảnh: Cục CSGT).

Vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh: "Không có chuyện cán bộ công an gợi ý mất kinh phí để gỡ vi phạm trên hệ thống, mà do bức xúc của cá nhân người phản ánh nên họ mới tự tung tin như vậy".

Bản thân người phản ánh qua email với Phòng 6 Cục CSGT cũng thừa nhận do bức xúc nên đã tự bịa ra việc "công an yêu cầu phải đưa 2 triệu đồng mới gỡ thông tin xử phạt trên hệ thống".

Cũng theo Cục CSGT, việc người dân phản ánh thông tin không chính xác, không có căn cứ là vi phạm “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".