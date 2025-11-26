Chạy đua từng phút cứu thai phụ vỡ tử cung, em bé lọt ra ngoài

Ngày 26/11, đại diện Bệnh viện Quân y 175 cho hay ê-kíp Cấp cứu - Sản - Gây mê hồi sức của đơn vị này đã phối hợp xử trí thành công một trường hợp vỡ tử cung phức tạp trong chuyển dạ, cứu sống cả mẹ và bé trong tình huống tính bằng phút.

Sau khi được xử trí kịp thời, cả sản phụ và em bé đều đã ổn định sức khỏe (Ảnh: BV).

Trước đó, người phụ nữ mang thai 40 tuần 3 ngày, có sẹo mổ lấy thai cũ do khung chậu hẹp. Ở lần mang thai này, sản phụ không khám thai định kỳ, chỉ siêu âm 2 lần và mong muốn sinh thường.

Đêm 11/11, thai phụ nhập Cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng vết mổ cũ, ra máu đỏ tươi. Ê-kíp nhanh chóng thiết lập đường truyền, làm xét nghiệm cấp cứu và kích hoạt báo động khẩn với khoa Sản.

Chưa đầy 2 phút sau, Bác sĩ Trần Ngọc Sơn, khoa Sản có mặt thăm khám và nhận định nguy cơ vỡ tử cung. Thai phụ ngay lập tức được chuyển lên phòng mổ cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng biến dạng, tim thai rời rạc.

Theo BSCKII Nguyễn Thị Huyền Trang, Trưởng khoa Sản, người trực tiếp phẫu thuật, khi mở ổ bụng, ê-kíp phát hiện tử cung đã vỡ hoàn toàn. Đường vỡ dài khoảng 13 cm tại vị trí sẹo mổ cũ, chạy sát động mạch tử cung trái và lan xuống cổ tử cung.

Thành sau tử cung bị lóc tách thành hai lớp, khiến toàn bộ ngực - bụng thai nhi và dây rốn thoát ra ngoài tử cung. Ổ bụng người mẹ có khoảng 700ml máu đỏ tươi lẫn nước ối, nguy cơ tử vong rất cao nếu không xử trí trong thời gian cực ngắn.

Ngay lập tức, em bé được đưa ra khỏi bụng mẹ trong tình trạng tím tái, trương lực yếu, nhịp tim rời rạc, phải hồi sức tích cực. Sau khoảng 5 phút, bé hồng hào, khóc tốt, ghi nhận cân nặng 2,9kg.

Tính từ lúc tiếp nhận đến khi đưa bé ra an toàn, toàn bộ quá trình chỉ khoảng 10 phút. Ca mổ tiếp tục tập trung kiểm soát chảy máu và phục hồi bảo tồn tử cung cho sản phụ. Hiện tại, sức khỏe cả mẹ và bé đều ổn định, hồi phục tốt.

Bác sĩ Huyền Trang nhấn mạnh, vỡ tử cung là biến chứng sản khoa rất nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con rất cao. Những trường hợp có sẹo mổ lấy thai cũ cần khám thai định kỳ đúng hẹn để được bác sĩ theo dõi, tư vấn kịp thời.

"Từ tuần thứ 36 trở đi, sau khi thăm khám, xem xét và đánh giá lần mổ lấy thai trước cũng như sức khỏe của người mẹ - thai nhi, bác sĩ sẽ tư vấn cho thai phụ thời điểm sinh, phương pháp sinh phù hợp và an toàn nhất để giảm thiểu tối đa nguy cơ cho cả hai", bác sĩ Trang chia sẻ.

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo, thai phụ nên chú ý các dấu hiệu bất thường như đau vết mổ cũ: đau ngang trên xương mu, đau liên tục, ấn vào đau chói. Đây là dấu hiệu có nguy cơ nứt vết mổ cũ, cần phải đến ngay bệnh viện có khoa Sản gần nhất.