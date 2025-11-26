Tập đoàn ô tô Mỹ tăng đầu tư sản xuất xe xăng

General Motors (GM) tiếp tục củng cố hoạt động tại Mỹ với một gói đầu tư mới nhằm tăng sản lượng các mẫu xe động cơ đốt trong tại các nhà máy ở Ohio và Michigan. Hãng công bố sẽ chi thêm 550 triệu USD, nằm trong tổng ngân sách gần 5,5 tỷ USD dành cho kế hoạch mở rộng sản xuất trên toàn hệ thống.

Trong số này, khoảng 250 triệu USD sẽ được rót vào Trung tâm Kim loại Parma ở Ohio, một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất của GM. Khoản đầu tư bổ sung này sẽ giúp tăng sản lượng dập và lắp ráp các chi tiết kim loại.

GM rót 550 triệu USD để tăng sản lượng xe xăng tại Mỹ (Ảnh minh hoạ: GM).

Hiện tại, nhà máy Parma sản xuất hơn 100 triệu linh kiện mỗi năm và xử lý hơn 400 tấn thép mỗi ngày. Đây là cơ sở cung ứng linh kiện cho nhiều dòng xe GM lắp ráp khắp Bắc Mỹ, khiến đây trở thành một trong những nhà máy có năng suất cao nhất của tập đoàn.

Ngoài Ohio, GM cũng phân bổ 300 triệu USD cho nhà máy Romulus Propulsion Systems ở gần Detroit. Gói đầu tư nâng cấp này sẽ giúp tăng sản lượng hộp số tự động 10 cấp, loại đang được sử dụng trên dòng xe bán tải và SUV cỡ lớn của hãng.

Sự thay đổi nhu cầu thị trường là lý do GM phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất như vậy. Nhà máy Orion từng đóng cửa từ 2023 và dự kiến chuyển sang lắp ráp xe bán tải điện, nhưng nay sẽ được đầu tư để lắp ráp các mẫu Chevrolet Silverado, GMC Sierra và Cadillac Escalade chạy xăng.

Xa hơn, GM xác nhận việc sản xuất mẫu Chevrolet Blazer động cơ xăng sẽ được chuyển từ Mexico về nhà máy Spring Hill ở Tennessee từ năm 2027.

Tại đây, mẫu Blazer sẽ lắp ráp cùng Cadillac XT5, Lyriq và Vistiq, cho thấy dù GM vẫn theo đuổi tương lai xe điện, thì hiện tại với các mẫu xe xăng vẫn còn giữ vai trò rất quan trọng.