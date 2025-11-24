Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán

Ngày 23/11, nhiều người dân tại phường Dĩ An và phường Tân Đông Hiệp, TPHCM (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cảm thấy xúc động khi họ đi giặt ủi và thanh toán thì được chủ tiệm đề nghị chuyển tiền vào số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương.

Dòng chữ kèm số tài khoản của MTTQ Việt Nam khiến nhiều người xúc động (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đó là tiệm giặt ủi 3S của anh Biểu (32 tuổi, quê Cần Thơ) tại số 776 đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An (trước đây là phường Tân Đông Hiệp).

Anh Biểu chia sẻ, tối 22/11, anh lướt mạng xã hội thấy người dân kéo nhau đi gửi nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ.

Anh Biểu cảm thấy bản thân mình nên có một phần trách nhiệm với đồng bào. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định hỗ trợ bằng cách in mã QR có chứa số tài khoản của MTTQ Việt Nam lên cửa, nếu khách có nhu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thì sẽ chuyển vào tài khoản của MTTQ Việt Nam.

“Tôi có bàn bạc với vợ và được vợ đồng ý. Sáng 23/11, tôi đã dán mã QR có chứa số tài khoản của MTTQ Việt Nam lên cửa, thời gian hỗ trợ là hết ngày 23/11. Chiều cùng ngày, có nhiều người quét mã thanh toán, họ nhìn thấy tên chủ tài khoản không phải tên tôi nên họ nói với tôi là số tài khoản bị sai. Tôi giải thích cho họ rõ và yêu cầu họ thanh toán vào số tài khoản đó”, anh Biểu kể.

Anh Biểu cho biết, anh có đăng việc làm của mình lên tài khoản mạng xã hội cá nhân để thông báo cho khách hàng biết. Nhiều người ủng hộ việc làm này, đồng thời họ hưởng ứng bằng cách chuyển khoản hỗ trợ.

“Tôi muốn gợi ý đến mọi người việc làm của mình, vì chúng ta nên có một phần trách nhiệm với xã hội, chúng ta nên sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay, khách thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thì số tiền đó sẽ được chuyển cho MTTQ”, anh Biểu tâm sự.

Anh Biểu, chủ tiệm giặt ủi 3S ở phường Dĩ An (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nam chủ tiệm giặt ủi cũng cho biết, một số khách quen họ có lưu số tài khoản của anh, khi họ thanh toán đã chuyển vào tài khoản của anh. Số tiền đó cũng được anh Biểu chuyển lại vào cho MTTQ Việt Nam.

Chị Thu Hiền chia sẻ, chị rất xúc động với việc làm này của anh Biểu. “Tôi giặt quần áo hết 36.000 đồng, ban đầu tôi không chuyển vì thấy tên tài khoản sai, nhưng chủ tiệm nói đúng số tài khoản, nên cứ chuyển vào đó. Tôi chuyển khoản xong còn chuyển riêng qua số tài khoản của chủ tiệm, vì thấy việc làm này rất dễ thương nên tôi cho thêm, nhưng anh không nhận và chuyển trả lại”, chị Hiền kể.

Tương tự, anh Diệp Huy cũng đánh giá cao việc làm của chủ tiệm giặt ủi. Toàn bộ thu nhập trong ngày 23/11 của tiệm đã được vợ chồng anh Biểu gửi cho MTTQ Việt Nam.

Anh Biểu cho biết, trước đây hai vợ chồng anh làm công việc khác nhau. Khoảng 2 năm gần đây, vợ chồng anh Biểu thuê ki-ốt trên đường Lê Hồng Phong để kinh doanh tiệm giặt ủi và ở tại đây.