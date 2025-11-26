Dương Thuý Vi cùng wushu Việt Nam tích cực tập luyện hướng tới SEA Games 33

Những ngày qua, không khí tập luyện tại trung tâm thể thao Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) diễn ra vô cùng sôi nổi, các vận động viên chăm chỉ rèn luyện các bài biểu diễn để sẵn sàng cho SEA Games 33.

Tại SEA Games 33 lần này, chủ nhà Thái Lan quyết định gộp ba nội dung thi đấu đơn môn thành một Huy chương và coi đây là một nội dung thi đấu toàn năng, điều này cũng là thách thức với wushu Việt Nam khi các vận động viên của chúng ta phải tăng độ khó của các bài thi lên mức cao hơn để nuôi hy vọng giành Huy chương.

Như thường lệ Dương Thúy Vi vẫn là gương mặt được kỳ vọng nhất của wushu Việt Nam.

Ở tuổi 32 tuy không còn sự dẻo dai như thời trẻ nhưng với kinh nghiệm thi đấu dày dặn và bảng thành tích đồ sộ như Huy chương vàng tại giải vô địch thế giới, ASIAD và SEA Games, “cô gái vàng” của thể thao Việt Nam hứa hẹn vẫn sẽ có một kỳ đại hội thành công.

“Kỳ SEA Games này rất khó khăn với đội tuyển wushu. Chủ nhà Thái Lan, theo tôi đánh giá không quá mạnh về đội tuyển, nhưng họ đã gộp ba nội dung và chọn luật thi đấu của năm 2024. Điều này làm tăng độ khó cho bài thi, ba bài mới tính Huy chương thì nếu mắc lỗi rất khó để tranh chấp lại. Nhưng tôi nghĩ nếu có thể vượt qua được thì nó sẽ là một trong những kỳ SEA Games khá ấn tượng với tôi và với wushu Việt Nam”, Thúy Vi chia sẻ.

Cô cũng cho biết thêm về tương lai của mình: ”Tôi không bao giờ nói đây là kỳ SEA Games cuối cùng. Tôi chỉ nói với các lãnh đạo là khi còn tập năm nào thì tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của năm đó. Cũng có thể là lần cuối cùng, có thể không. Cũng có thể ở kỳ đại hội tiếp theo, tôi sẽ ở một cương vị khác. Tôi chưa bao giờ nói là tôi sẽ rời bỏ môn thể thao này.

Ở thời điểm hiện tại thì tâm lý, tinh thần và thể lực là những yếu tố quan trọng nhất. Hiện giờ mọi thứ vẫn tốt thì tôi mới tham gia thi đấu và đăng ký một độ khó lớn như thế. Nếu sức khỏe, tinh thần hay thể lực của mình mà yếu thì chắc tôi nghỉ lâu rồi. Ở kỳ SEA Games 33 hay là các cuộc thi trước, mục tiêu của tôi đều giống nhau, đó là hoàn thành bài thi không có điểm trừ”.

Năm nay Thúy Vi cùng người đồng đội là Nguyễn Thị Hiền sẽ thi đấu một nội dung nữa đó là đối luyện nữ, đây cũng mới chỉ là lần thứ hai Thúy Vi thi đấu nội dung này (lần đầu tiên thi đấu cùng Hoàng Thị Phương Giang vào năm 2013). Đến nay tại đội tuyển cô cũng là người duy nhất từng thi đấu nội dung này, đây cũng là nội dung chỉ xuất hiện ít lần tại SEA Games và chưa bao giờ xuất hiện tại ASIAD.

Bên cạnh đó còn một nhân tố khác là Đặng Trần Phương Nhi (2004), cô nổi bật với thành tích giành 2 Huy chương vàng tại Giải vô địch wushu thế giới 2023.

Phương Nhi được đánh giá là tuyển thủ có kỹ thuật cùng sự tập trung rất cao khi tập luyện hoặc lúc ra thi đấu thực tế. Sở trường của cô là nội dung nam đao, nam quyền, nam côn của taolu. Cô được kỳ vọng sẽ là người kế cận Dương Thúy Vi trong tương lai.

Theo dự kiến, đội sẽ tiếp tục tập luyện trong nước cho tới 11/12, huấn luyện viên Nguyễn Văn Chương cùng wushu Việt Nam sẽ lên đường sang Songkhla (Thái Lan) chính thức bước vào hành trình chinh phục Huy chương vàng SEA Games.

Tại đại hội lần này, đội tuyển wuhsu Việt Nam có 14 vận động viên tham dự và đặt mục tiêu giành 2-3 Huy chương vàng. Trên tinh thần cả đội đều cố gắng thi đấu giành thành tích cao nhất, tốt nhất cho đoàn.