Nhiều vỉa hè ở Hà Nội được "thay áo mới"

Những tháng cuối năm, nhiều tuyến phố Hà Nội đang tất bật, khẩn trương với công tác tu sửa, "thay áo mới" cho vỉa hè sau thời gian dài sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng nặng.

Đặc biệt là ở các phường như Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông,... nhiều tuyến phố lớn như Giải Phóng, Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển, Trung Hòa... đang trong quá trình tu sửa, thay lại đá vỉa hè nhiều ngày qua.

Ghi nhận của PV Dân trí trên phố Trung Hòa chiều 24/11, một bên vỉa hè của con phố này đang được triển khai tu sửa. Nhiều vật liệu xây dựng được tập kết hai bên vỉa hè, công nhân, máy móc đang làm việc tất bật.

Toàn bộ lớp đá lát vỉa hè cũ trên phố Trung Hòa được dỡ bỏ, thay vào đó là lớp đá lát to hơn với chất liệu hoàn toàn khác so với trước đây.

Phố Trung Hòa dài khoảng 500m với mỗi bên vỉa hè rộng khoảng 2 đến 3m. Toàn bộ công trình được sử dụng loại đá xanh tự nhiên, bề mặt ma sát tốt, giảm trơn trượt. Loại đá này được giới thiệu có kết cấu bền vững, tuổi thọ lên tới 70 năm.

Trên các tuyến đường như Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nghiêm Xuân Yêm sau thời gian dài sử dụng, nhiều đoạn vỉa hè hư hỏng nặng cũng đang được tu sửa lại.

Dọc tuyến đường Nguyễn Xuân Yêm (phường Hoàng Mai), một số đoạn vỉa hè đang được dỡ bỏ lớp đá cũ để thay thế gần một tháng nay.

Đoạn vỉa hè trước khu chung cư Bắc Linh Đàm đang được tiến hành tu sửa, phần mặt vỉa hè được dỡ bỏ toàn bộ lớp đá cũ, san mặt bằng, chuẩn bị đổ bê tông để thay lớp đá mới.

Nhiều đoạn vỉa hè thấp trũng được đổ một lớp bê tông để tôn cao mặt bằng, sau đó sẽ tiến hành lát một lớp đá xanh lên trên.

Anh Xuân Nghĩa, công nhân thi công làm vỉa hè trên đường Nguyễn Xuân Yêm cho biết, mấy ngày gần đây thời tiết đẹp, nắng ráo nên việc đổ bê tông cũng khá thuận lợi. Chỉ cần cho bê tông xuống san bằng, một ngày sau là có thể tiến hành lát đá.

"Công nhân cũng nhiều, được máy móc hỗ trợ nên việc thi công nhanh chóng. Với khối lượng công việc hiện tại thì chắc chắn sẽ hoàn thành đúng tiến độ được giao", anh Hùng nói.

Trên đường Nguyễn Xiển, nhiều vật liệu xây dựng được tập kết để thi công, một số đoạn sau nhiều ngày thi công đã cơ bản hoàn thiện, chờ nghiệm thu.

Một số nguyên nhân dẫn đến việc nhiều vỉa hè của các tuyến đường ở Hà Nội nhanh chóng xuống cấp được lý giải là do việc lấn chiếm vỉa hè, làm nơi buôn bán, thường xuyên đỗ xe sai quy định trên vỉa hè, đi xe lên vỉa hè khiến lớp đá lót nhanh chóng hư hỏng, sụt lún, bong tróc.

Sau nhiều ngày thi công, nhiều vỉa hè ở các tuyến phố Hà Nội bắt đầu được khoác lên mình "lớp áo mới".

Một đoạn vỉa hè trên đường Nguyễn Xuân Yêm sau khi tu sửa hoàn thiện đã trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn nhiều so với trước đây.