Quảng Trị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở khu vực sạt lở

Ngày 25/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình trạng sụt trượt xảy ra ở khu vực đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh.

Khu vực sụt trượt kéo dài khoảng 170m, mái taluy sâu 15m, rộng 30m, tổng diện tích trên 5.000m2 và đang có dấu hiệu tiếp tục sạt lở.

Sạt lở phá hủy một nhà dân, đe dọa nhiều công trình khác tại xã Khe Sanh (Ảnh: Tiến Thành).

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tình trạng sụt trượt, chủ động cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị các đơn vị khẩn trương khảo sát mức độ an toàn, khả năng tồn tại của các công trình trong khu vực sụt trượt làm cơ sở để triển khai dự án bảo vệ, chống sụt trượt hoặc dự án di dân khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm, ổn định đời sống lâu dài.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 17/11, tại thôn 3A, xã Khe Sanh xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của 10 hộ dân với gần 50 nhân khẩu.

Vụ sạt lở làm căn nhà số 74 trên đường Hùng Vương, xã Khe Sanh bị phá hủy, gần một nửa căn nhà bị đổ sập xuống hố sạt lở phía sau. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Những ngôi nhà liền kề căn nhà số 74 cũng bị sạt lở phần móng phía sau và nứt tường, nguy cơ đổ sập cao. Vụ sạt lở gây ảnh hưởng, đe dọa an toàn của 10 công trình gồm nhà dân, cửa hàng và khách sạn trong khu vực.

Nhằm đảm bảo an toàn, chính quyền xã Khe Sanh buộc phải sơ tán khẩn cấp 10 hộ với gần 50 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí tạm cư cho bà con vùng chịu ảnh hưởng của sạt lở.