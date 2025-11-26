116 người dân Đắk Lắk phải sơ tán khẩn do nhà nứt, sụt lún

Sáng 26/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Quang Phi, Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây (tỉnh Đắk Lắk), cho biết chính quyền đã sơ tán khẩn cấp 116 người dân thôn Vĩnh Xuân trước tình trạng mưa lớn kéo dài gây sụt lún, sạt lở gây ảnh hưởng đến nhà dân.

Theo ông Phi, tối 19 rạng sáng 20/11, mưa lớn đã làm sạt lở khu vực đồi núi khiến đường sá, nhà cửa người dân thôn Vĩnh Xuân bị hư hỏng, nứt toác. Để tránh xảy ra thiệt hại về người, xã đã sơ tán khẩn cấp 116 người dân của 35 hộ.

Nhà dân bị nứt toác do sạt lở, sụt lún đất (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Đa phần các hộ dân đã đến nhà người thân để ở, có khoảng 6 hộ đang ở nhà văn hóa thôn. Chính quyền xã đã và đang cung ứng lương thực, nhu yếu phẩm và báo cáo sở, ngành khảo sát, kiểm tra thực trạng sạt lở", ông Phi cho hay.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây, mưa nhiều, nền đất tại một số khu vực đang bị yếu dần, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Không riêng thôn Vĩnh Xuân bị ảnh hưởng mà tại thôn Xuân Yên cũng có dấu hiệu sạt lở.

Về lâu dài, ông Phi cho rằng, xã đang phối hợp với Sở Xây dựng rà soát khu vực trên, chọn khu vực an toàn tại thôn Vĩnh Xuân để xây dựng khu tái định cư cho người dân.

Thậm chí có căn bị sập do sụt lún nghiêm trọng (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Qua khảo sát, người dân có mong muốn được tái định cư gần khu vực cũ để thuận tiện trong lao động, sản xuất nông nghiệp. Do đó, chính quyền đang xem xét để có phương án phù hợp nhất", Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây nói thêm.

Theo ghi nhận, một số căn nhà tại thôn Vĩnh Xuân đổ sập, một số nhà bị nứt tường, bong tróc nền... Nhiều người dân rất lo lắng trước tình trạng nhà cửa bị ảnh hưởng, không thể quay trở lại để ở.