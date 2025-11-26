Đi giao dừa cho khách, người đàn ông vô cớ bị đạp ngã

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy bất ngờ bị đạp ngã, suýt bị ô tô tông trúng.

Anh Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, ngụ tại xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh), người đăng tải đoạn clip, cho hay sự việc xảy ra vào sáng 25/11, ngay trước cửa hàng của gia đình anh.

Người đàn ông bán dừa vô cớ bị đạp ngã, suýt bị ô tô tông trúng (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

“Đến giờ, gia đình tôi và những khách hàng chứng kiến sự việc vẫn chưa thôi bức xúc”, anh Bảo nói.

Anh kể người đàn ông bị đạp ngã trong đoạn clip là khách quen của cửa hàng. Vào thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông này lái xe máy chở theo một bao tải đựng dừa đến trước cửa hàng gia đình anh.

“Người này nhà ở xã khác nhưng cũng thường ghé mua hàng của gia đình tôi. Gia đình ông trồng dừa, hôm ấy mang ra chợ bán nhưng không được giá nên mang đến mời gia đình tôi mua giúp. Thấy bao dừa chỉ có vài trăm nghìn đồng, tôi đã mua ủng hộ ông rồi chia cho hàng xóm xung quanh”, anh Bảo kể.

Thế nhưng trong lúc chờ, người này đỗ xe máy lấn sang cửa hàng bên cạnh thì bất ngờ bị một người đàn ông đạp vào xe, khiến ông ngã xuống đường.

“Chỉ khoảng 1 giây trước khi ông ngã, một chiếc ô tô màu đỏ chạy sượt qua, chậm một chút thôi là đã xảy ra chuyện không hay. Bố mẹ tôi và nhiều khách hàng có mặt ở đó đều chứng kiến sự việc. Ai nấy cũng đều hoang mang và bức xúc. Bao tải đựng dừa rất nặng, hai người khiêng mới nổi. Lúc ngã, ông chống chân xuống nên đã bị thương ở chân”, anh Bảo chia sẻ.

Sau sự việc, người đàn ông sát bên nhà cũng không lên tiếng xin lỗi hay sang hỏi thăm tình hình của người bị xô ngã. Bức xúc trước hành động này, anh Bảo đã đăng tải đoạn clip trích xuất từ camera lên mạng xã hội, đồng thời trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.