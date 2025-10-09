Bỏ ti vi, tủ lạnh... người dân Bắc Ninh trắng đêm chạy lũ lịch sử

Từ chiều 7/10 khu vực xã Tiên Lục (Bắc Ninh) đoạn gần cầu Bố Hạ bắt đầu bị ảnh hưởng của nước lũ sông Thương dâng cao. Đỉnh điểm từ 15h ngày 8/10, nước lũ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực xã Tiên Lục.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đến 23h đêm 8/10, khu vực xã Tiên Lục đoạn gần cầu Bố Hạ nhiều nơi ngập sâu gần 2m.

Mặc dù đã có thông báo từ trước đó nhưng do trong đêm 8/10, nước lũ lên quá nhanh, nhiều hộ không kịp di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

22h30 căn nhà của gia đình bà Phan Thị Thắm (62 tuổi, trú tại xã Tiên Lục) ngập sâu hơn 1m, nhiều tài sản bị hư hỏng.

"Nước lũ lên quá nhanh, tôi chỉ kịp di chuyển một số đồ điện tử và giấy tờ đến nơi an toàn", bà Thắm buồn rầu nói.

Bà Nguyễn Thị Chiến (50 tuổi, trú tại xã Tiên Lục) khẩn trương di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn trong đêm.

Ghi nhận của phóng viên, trong khoảng 1 tiếng (22h-23h đêm 8/10) nước lũ đã dâng cao thêm khoảng 20cm (nước ngập từ 0,7m lên đến gần 1m) khiến việc di dời đồ đạc của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều gia đình tại xã Tiên Lục phải thức trắng đêm để đưa đồ đạc đến nơi an toàn.

23h10, Bà Phan Thị Thắm cùng con trai Lê Đăng Ngọc (34 tuổi) bì bõm lội nước ngập sâu đến ngực để giải cứu đàn ngan, gà phía sau nhà.

"Mấy chục năm qua chưa bao giờ tôi thấy nước sông Thương dâng cao như vậy. Lần lũ lịch sử gần nhất là vào năm 1986, khi đó nước lũ cũng tràn vào khu dân cư nhưng không ngập đến nhà tôi như năm nay", bà Thắm chia sẻ.

Sau khoảng 15 phút chật vật xoay xở anh Lê Đăng Ngọc đã đưa được gần 10 con gà và 2-3 con vịt đến nơi an toàn.

Chiều 8/10, nước lũ đổ về nhanh nên chỉ trong khoảng 6 tiếng (16h-22h ngày 8/10) cửa hàng chăm sóc sắc đẹp của chị Nguyễn Hường đã ngập sâu khoảng 1m. Mặc dù đã gần nửa đêm nhưng chị Hường vẫn miệt mài thu dọn, di dời các đồ đạc trong nhà đến nơi an toàn.

Do nước lũ sông Thương lên nhanh nên một số gia đình chỉ kịp thu dọn sổ sách, giấy tờ quan trọng đưa đến nơi an toàn.

"Ti vi, tủ lạnh, máy tính trong cửa hàng đã chìm trong biển nước, tôi chỉ kịp dọn ít sổ sách, giấy tờ quan trọng rồi rời khỏi nhà. Ước tính thiệt hại do nước lũ gây ra khoảng 120 triệu đồng", một người dân trú xã Tiên Lục buồn bã chia sẻ.

Đêm 8/10, anh Lê Mạnh Hà, Giám đốc Công ty vật liệu xây dựng Hà Nam ngậm ngùi nhìn gần 1.000 tấn xi măng của gia đình chìm trong biển nước.

"Sáng 7/10 kho chứa vật liệu của gia đình vẫn trong vùng an toàn nhưng đến 16h nước đã lên gần đến kho. Thấy nước lên quá nhanh tôi hô hoán anh em đưa xe nâng vào di chuyển hàng hóa đến điểm cao hơn nhưng xe vừa hoạt động được khoảng 30 phút thì chết máy do ngập nước nên đành phải buông xuôi", anh Hà kể.

Người dân khổ sở sống chung với nước lũ, do mất điện diện rộng nên việc di chuyển trong đêm gặp nhiều khó khăn.

Người dân sử dụng xe múc để đưa người qua điểm ngập sâu ở đầu cầu Bố Hạ thuộc địa phận xã Tiên Lục.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết khoảng sáng 9/10, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn có khả năng đạt đỉnh và trên báo động 3 khoảng 2,45m; tại trạm Phủ Lạng Thương đạt đỉnh và trên mức lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,23m.

22h30 anh Diêm Đăng Minh (40 tuổi) cùng các thành viên câu lạc bộ "hành trình từ tâm" phát một số nhu yếu phẩm và áo phao cho người dân vùng ngập tại xã Tiên Lục.

Dự kiến sáng 8/10, đoàn của anh Diêm Đăng Minh sẽ sử dụng ca nô di chuyển vào vùng ngập sâu tại xã Tiên Lục để cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân đang bị cô lập.

Càng về khuya nước lũ đổ về khu dân cư càng nhanh khiến nhiều người lo lắng.

Đến 17h ngày 8/10, tỉnh Bắc Ninh đã di dời hơn 10.000 hộ dân đến nơi an toàn và đang tiếp tục hỗ trợ khoảng 1.800 hộ bị cô lập.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã huy động hơn 2.800 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng công an, nhân lực tại chỗ và phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.